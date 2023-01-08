Липчане наблюдали сегодня солнечный световой столб

Сегодня на закате природа порадовала липчан очередным эффектным природным явлением - гало

Сегодня вечером закат солнца сопровождался редким природным явлением – солнечным столбом. От горизонта в небо словно «бил» луч прожектора.





Солнечный столб синоптики объясняют морозом. Солнечный свет отражается в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Это одна из разновидностей гало. Световой столб может исходить как от солнца, так и от луны в морозную погоду.

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Накануне GOROD48 сообщал о наблюдении гало в Ельце.