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сегодня, 17:59

Липчане наблюдали сегодня солнечный световой столб

4 824
#гало
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Липчане наблюдали сегодня солнечный световой столб

Сегодня на закате природа порадовала липчан очередным эффектным природным явлением - гало

Сегодня вечером закат солнца сопровождался редким природным явлением – солнечным столбом. От горизонта в небо словно «бил» луч прожектора.

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Солнечный столб синоптики объясняют морозом. Солнечный свет отражается в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе. Это одна из разновидностей гало. Световой столб может исходить как от солнца, так и от луны в морозную погоду.

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Накануне GOROD48 сообщал о наблюдении гало в Ельце.

 

 

4 824
#гало
1

Комментарии (4)

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Липчанин

сегодня, 18:27
Менеджеры, да и на дорогах чисто.
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Артем

сегодня, 18:13
Эти столбы видно уже 2 дня при чем их видно даже в разгар ночи
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Менеджеры

сегодня, 18:11
Что с уборкой дорог, на графиках чисто?
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Терапевт

сегодня, 18:09
Ни кто внего не врезался?
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