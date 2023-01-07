В Ельце заметили необычное солнечное явление

Примет, связанных с появлением в небе гало, много, части они являются взаимоисключающими.

Жители Ельца сегодня могли наблюдать зимнее природное явление гало – т.е. как бы раздвоение солнечного свечения. Фотографией поделился паблик «Елец. Новости города».

Гало – редкое явление, которое возникает только зимой. Возникает оно при преломлении солнечного света кристаллами льда. Из-за этого возникает оптическая иллюзия в виде второго круга вокруг солнца. Иногда круг бывает полным, иногда – частичным, как в Ельце.

Примет, связанных с гало, очень много. Например, в «Слове о полку Игореве» русский князь перед битвой с половцами увидел аж четыре круга вокруг солнца.