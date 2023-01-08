Общество

38 минут назад

Обмороженный слесарь, автобусы по графику, аварийные отключения воды и света…

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#мороз #обморожения
Обмороженный слесарь, автобусы по графику, аварийные отключения воды и света…

Морозы особенно не повлияли на работу городской инфраструктуры.

Двадцатиградусные морозы, особенно не повлияли на работу городской инфраструктуры. В мэрии сообщили, что жалоб на отопление нет, и что пассажирский транспорт работает без сбоев в режиме выходного дня. 

Впрочем в начале морозов, 6 января, в областной ожоговый Центр попал слесарь компании-перевозчика: 51-летний мужчина обморозил руки во время ремонта автобуса. В больницу его доставили с обморожениями II-III степени.

В Липецке не обошлось без нескольких аварийных отключений местного значения. В субботу с 7 часов утра до полудня не было света в центре города. Без электроэнергии остались жители 470 домов и почти 200 юридических лиц. 7 января в Липецке случилось еще два инцидента на коммуникациях: девять часов без холодной воды провели жители трех многоэтажек на бульваре Есенина, на четыре часа без горячей воды остались три многоквартирных дома в поселке ЛТЗ. Сегодня под утро оказался обесточенным 19-й микрорайон, но свет в квартирах жителей 50 многоэтажек появился уже через 15 минут после аварийной ситуации.
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#мороз #обморожения

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