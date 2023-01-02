«Заметил, что давно не используется и отвез на свой участок» – житель Липецка задержан за кражу контейнера у строителей

48-летний житель Липецка задержан за кражу контейнера, который строительная фирма использовала как офис продаж. Ущерб строители оценили в 280 000 рублей.

Полицейские раскрыли кражу грузового контейнера, который строительная фирма переоборудовала под офис продаж. Кража была совершена 21 декабря. На предполагаемого похитителя контейнера стоимостью 280 000 рублей полицейские вышли после изучения записей камер наблюдения.



«48-летний житель Липецка заприметил, что в офис давно никто не заходил, он не используется по назначению, пустует и, имея умысел на хищение чужого имущества, перевез контейнер к себе на частную территорию», - сообщает результаты расследования пресс-служба областного управления МВД.



Контейнер изъят и возвращен организации. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.





