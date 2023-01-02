44 минуты назад
«Заметил, что давно не используется и отвез на свой участок» – житель Липецка задержан за кражу контейнера у строителей
48-летний житель Липецка задержан за кражу контейнера, который строительная фирма использовала как офис продаж. Ущерб строители оценили в 280 000 рублей.
«48-летний житель Липецка заприметил, что в офис давно никто не заходил, он не используется по назначению, пустует и, имея умысел на хищение чужого имущества, перевез контейнер к себе на частную территорию», - сообщает результаты расследования пресс-служба областного управления МВД.
Контейнер изъят и возвращен организации. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ну а как ещё