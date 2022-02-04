Липецкая вечЁрка: разгоны в СИЗО, продленные транспортные карты и косяки генплана Липецка

Сегодня, 4 февраля, стали известны последствия отравления наркотиками в липецком СИЗО одного из заключенных, распиаренный Генплан Липецка областная администрация завернула на доработку, а губернатор решил пролить жизнь транспортным картам старого образца.





Последний рабочий день недели запомнился сразу четырьмя громкими новостями. Во-первых,. Почти вдвое меньше, чем сутками ранее, когда были выявлены 1 298 новых заболевших. С чего бы это вдруг? Кто объяснит сей феномен?

Во-вторых, «Проект генплана Липецка не согласовала областная администрация». Программный документ, определяющий политику застройки города до 2042 года, собрал отрицательные заключения сразу нескольких управлений областной администрации. Помимо официальных ведомств, против некоторых предложений проекта высказываются и липчане. GOROD48 уже писал о недовольстве жителей района за Быхановым садом. А сегодня возмутился частный сектор за проспектом Победы – «Требуем отклонить проект генерального плана Липецка». Неоднозначно восприняли документ и эксперты. Впрочем, это не значит, что на генплане поставили крест. Его просто отправят на доработку.

Пока же, руководствуясь имеющимися законами, мэрия решила снести веранду у кафе «Час Пик» на улице Фрунзе. Оказывается, строение незаконно простояло на «красной линии» 15 лет (см. «В Липецке могут снести жилой дом»). В ста метрах от мэрии!

– Рынок «Спутник» на 24 мкр весь облеплен пристройками, как корабль ракушками, тротуар занят пристройками и припаркованными машинами, обходи как хочешь, – подкинул чиновникам еще одну идею наш читатель.

– Неплохо снести три курятника над речушкой в районе Комсомольского пруда. Они и вид портят и панораму загораживают. Да и в целом непотребно делать какие-то строения над рекой, – указал еще на одно непотребство другой комментатор.

Третья громкая новость: «Срок действия старых транспортных карт собираются продлить до лета». Чтобы липчане смогли «выкатать» остатки своих денег. Соответствующий законопроект в облсовет внес губернатор Игорь Артамонов

Старые транспортные карты, на которых зависли 114 млн рублей, «разморозили» в декабре. Планировалось, что они будут действовать до середины февраля. Но выяснилось, что липчане потратить деньги на картах не успевают. Впрочем, до сих пор не решено, что делать с «мелочью» – остатками средств на картах, меньшими суммы проезда?

Четвертая популярная новость – из пенитенциарной системы – «Начальника липецкого СИЗО уволили после гибели боксёра из «Белова» от наркотиков». 38-летний обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений другим посетителям караоке-бара скончался от отравления метадоном. По результатам проверки ФСИН уволены начальник СИЗО и его зам по оперативной работе.

Начнешь судиться, придется разориться. Все случилось точно по этой пословице. Липчанка собралась потягаться с «АвтоВАЗом» из-за дефектов лакокрасочного покрытия купленного ею автомобиля «Лада-212140». Первую судебную инстанцию она прошла успешно: «АвтоВАЗ» обязали платить липчанке до 1 000 рублей в день». Но апелляционная инстанция, куда пожаловались юристы автогиганта, отменила решение суда первой инстанции, и теперь уже женщина оказалась должна «АвтоВАЗу» деньги.

– Судебная система сегодня не захотела создавать прецедент, Автоваз остался бы без штанов, – заметил один из читателей GOROD48.