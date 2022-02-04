«АвтоВАЗ» обязали платить липчанке до 1 000 рублей в день

но суд апелляционной инстанции отменил решение, и теперь женщина сама должна деньги.

Липецкий областной суд рассмотрел протест представителей компании «АвтоВАЗ» на решение Советского районного суда. Там организацию обязали выплатить липчанке возмещение из-за автомобиля плохого качества.



Как указано в материалах суда, 13 марта 2018 года жительница Липецка купила у дилера автомобиль марки «Лада 212140» стоимостью 546 800 рублей. Срок гарантии составил два года. В процессе эксплуатации в автомобиле были выявлены дефекты лакокрасочного покрытия, которые по результатам проверки качества продавцом были признаны производственными. 28 октября 2019 года автомобиль был передан в автосервис на ремонт и возращен 26 ноября 2019 года. 29 июня 2020 года автомобиль был снова сдан для ремонта и 24 июля 2020 года возвращен после устранения недостатков предыдущего ремонта. Но недостатки лакокрасочного покрытия возникли вновь. Это свидетельствовало о наличии в автомобиле существенного недостатка. Из-за этого липчанка обратилась в суд с иском о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения недостатков автомобиля, убытков в виде утраты товарной стоимости, неустойки за нарушение сроков выплаты убытков, морального вреда, штрафа.



Решением Советского районного суда Липецка в пользу истицы с «АвтоВАЗа» взыскали неустойку в размере 1% за каждый день просрочки - не более 1 000 рублей в день. Также на компанию возложили обязанность принять спорный автомобиль после выплаты денежных средств, взысканных решением суда. Кроме того, с компании потребовали возмещение расходов на экспертизу (40 000 рублей) и погашения судебных издержек (12 224 рубля). Но это решение не устояло при обжаловании.



Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что при принятии решения в пользу истицы Советский районный суд Липецка неверно определил гарантийный срок на автомобиль. Он истек 9 декабря 2020 года, а покупательница обратилась с претензией в адрес производителя только 12 февраля 2021 года.



Решение Советского районного суда Липецка отменили и постановили новое. Женщине отказали в удовлетворении исковых требований. Кроме того, ей придется оплатить расходы на экспертизу.