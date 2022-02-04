Происшествия

36 минут назад

Начальника липецкого СИЗО уволили после гибели боксёра из «Белова» от наркотиков

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#УФСИН #конфликт
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Начальника липецкого СИЗО уволили после гибели боксёра из «Белова» от наркотиков

Сергей Перфилов проработал начальником СИЗО недолго — всего около полугода.

Напомним, 2 января в Липецке скончался 38-летний житель Мичуринска Тамбовской области Алибег Нурмагомедов, которого судили по факту нанесения 28 февраля побоев двум липчанам у караоке-бара «Белов». Его обвиняли в нанесении 44-летнему Александру Стурову тяжких телесных повреждений — он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа, а 45-летнему Алексею Башкатову – побоев.

В отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы Нурмагомедова доставили вечером 1 января с отравлением метадоном из следственного изолятора на улице Ковалёва.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, Следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти Алибега Нурмагомедова.

Внутреннюю проверку проводили и в СИЗО на улице Ковалёва — она длилась почти месяц, и вот появились её итоги. По результатам проверки был уволен начальник СИЗО Сергей Перфилов. Ранее он работал начальником ИК-5, а после того, как колонию общего режима закрыли, стал начальником СИЗО. В этой должности он проработал недолго — около полугода, а потом произошёл неприятный инцидент с Нурмагомедовым.

Помимо Сергея Перфилова, был уволен его заместитель по оперативной работе, несколько сотрудников СИЗO получили дисциплинарные взыскания.

На днях представили нового начальника следственного изолятора — им стал Алексей Курляев, который до этого работал заместителем начальника ИК-6 по оперативной работе.
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#УФСИН #конфликт
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Комментарии (4)

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Да уж

5 минут назад
не жалко ни одного, ни второго..
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Патриот

14 минут назад
Стрелочника, это точно.
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Стрелочника

17 минут назад
Нашли,он то причём ,если это наркоман.Подстава.
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Наталья

19 минут назад
Бумеранг всем возвращается, всегда..
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