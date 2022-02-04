Общество

сегодня, 11:52

В Липецке могут снести жилой дом

19 3580
#снос #демонтаж
3
В Липецке могут снести жилой дом

Сейчас мэрия доказывает в суде то, что здание было построено без разрешения.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка выиграл суд у владельцев кафе «Час Пик». Представители мэрии доказали, что собственник незаконно построил веранду к кафе на улице Фрунзе. Сейчас уже идет демонтаж незаконной пристройки, появившейся на «красной линии» примерно 15 лет назад. В ходе проведения проверки был зафиксирован факт самовольного захвата земельного участка, на котором построили веранду. Нелегальную пристройку собственник сносит за свой счет.

Но это — не единственное строение, к которому в городском департаменте градостроительства и архитектуры и мэрия имеют претензии. Как сообщили GOROD48 в ведомстве, сейчас в стадии демонтажа должны находить еще три объекта, а по еще двум сомнительным строениям продолжаются суды.

- Пока решения не вынесены по двум искам: снос жилого дома – истцом выступает администрация города, и снос гаража – истец департамент градостроительства и архитектуры. Кроме того, решения не исполнены по сносу автосервиса, пристройки к дому (истцом выступает департамент градостроительства и архитектуры ) и павильона - истец администрации города, - сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

В департаменте отметили, что будет снесён павильон на улице Водопьянова и гараж на улице Спиртзаводской.

Напомним, ранее под снос попали оказавшиеся нелегальными веранда ресторана «Амстердам» на улице Пролетарской и торговый павильон возле дома №12 по проспекту Победы. Первый объект собственник снес сам, второй пришлось демонтировать судебным приставам.
19 3580
#снос #демонтаж
3

Комментарии (19)

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777

11 минут назад
Animal Planet., да еще и по карте не расплатиться.
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Очнулись

13 минут назад
А в Сселках в лесу,это законно?Позор.
ответить

Спрутс

14 минут назад
Без срока давности, это вам не миллиарды из бюджета пилить
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Безмасочник

15 минут назад
Мне вот интересно, по какому праву застроили частными особняками археологический памятник Липецкое городище?
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!?

26 минут назад
ПОД НОСОМ АДМИНИСТРАЦИИ КАФЕ. НЕ ЗАМЕЧАЛИ 15 ЛЕТ?! СМЕШНО!
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житель липецка

26 минут назад
Animal Planet., согласна про киоски с Краснинской продукцией (на неделина ост. пам Пушкина). Масло сливочное если берешь кусок в 600 грамм, дома 2 раза перевешивала, по 120 гр не хватает. Просто перестала там покупать. Ругаться каждый раз с продавцом и тратить энергию - не вариант.
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обалдеть

32 минуты назад
с трудом верится, что разум возобладал - и хотя бы на этом клочке наведут порядок.
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Ещё

36 минут назад
неплохо снести три курятника над речушкой в районе Комсомольского пруда. Они и вид портят и панораму загораживают. Да и вцелом непотребно делать какие-то строения над рекой
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Animal Planet.

49 минут назад
Уберите краснинские тонары с улиц города.Торгуют фальсификатом,да еще и обвешивают.
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Давно пора

50 минут назад
зимой там из-за веранды вообще не пройти
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