Общество
сегодня, 11:52
В Липецке могут снести жилой дом
Сейчас мэрия доказывает в суде то, что здание было построено без разрешения.
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка выиграл суд у владельцев кафе «Час Пик». Представители мэрии доказали, что собственник незаконно построил веранду к кафе на улице Фрунзе. Сейчас уже идет демонтаж незаконной пристройки, появившейся на «красной линии» примерно 15 лет назад. В ходе проведения проверки был зафиксирован факт самовольного захвата земельного участка, на котором построили веранду. Нелегальную пристройку собственник сносит за свой счет.
Но это — не единственное строение, к которому в городском департаменте градостроительства и архитектуры и мэрия имеют претензии. Как сообщили GOROD48 в ведомстве, сейчас в стадии демонтажа должны находить еще три объекта, а по еще двум сомнительным строениям продолжаются суды.
- Пока решения не вынесены по двум искам: снос жилого дома – истцом выступает администрация города, и снос гаража – истец департамент градостроительства и архитектуры. Кроме того, решения не исполнены по сносу автосервиса, пристройки к дому (истцом выступает департамент градостроительства и архитектуры ) и павильона - истец администрации города, - сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В департаменте отметили, что будет снесён павильон на улице Водопьянова и гараж на улице Спиртзаводской.
Напомним, ранее под снос попали оказавшиеся нелегальными веранда ресторана «Амстердам» на улице Пролетарской и торговый павильон возле дома №12 по проспекту Победы. Первый объект собственник снес сам, второй пришлось демонтировать судебным приставам.
Но это — не единственное строение, к которому в городском департаменте градостроительства и архитектуры и мэрия имеют претензии. Как сообщили GOROD48 в ведомстве, сейчас в стадии демонтажа должны находить еще три объекта, а по еще двум сомнительным строениям продолжаются суды.
- Пока решения не вынесены по двум искам: снос жилого дома – истцом выступает администрация города, и снос гаража – истец департамент градостроительства и архитектуры. Кроме того, решения не исполнены по сносу автосервиса, пристройки к дому (истцом выступает департамент градостроительства и архитектуры ) и павильона - истец администрации города, - сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В департаменте отметили, что будет снесён павильон на улице Водопьянова и гараж на улице Спиртзаводской.
Напомним, ранее под снос попали оказавшиеся нелегальными веранда ресторана «Амстердам» на улице Пролетарской и торговый павильон возле дома №12 по проспекту Победы. Первый объект собственник снес сам, второй пришлось демонтировать судебным приставам.
Комментарии (19)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
777
Очнулись
Спрутс
Безмасочник
!?
житель липецка
обалдеть
Ещё
Animal Planet.
Давно пора