Коронавирус

19 минут назад

За сутки в Липецкой области выявлено 774 случая COVID-19

4 359
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области выявлено 774 случая COVID-19

10 человек умерли.

За сутки в Липецкой области выявлено 774 случая коронавируса, когда как днём раньше было выявлено 1 298 случаев COVID-19.

10 человек умерли от коронавируса.

Госпитализированы 117 заболевших, 375 человек из ранее заболевших вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 97 048 случаев заражения коронавирусом, 83 520 человек вылечились, умерли от коронавирусной инфекции 3 069 человек.

В России за сутки выявлен 168 201 случай COVID-19, госпитализированы 17 798 человек, выздоровели из ранее заболевших 58 449 человек, умерли — 682 человека.

С начала эпидемии в стране выявлены 12 452 765 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 10 449 181 человек, умерли — 334 039 человек.
4 359
#коронавирус
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Аня

6 минут назад
Тесты что ли закончились?
ответить

Игорь

8 минут назад
Это чтобы шкооы в понедельник вывести. А то показатели упадут, а на детей плевать в принципе.
ответить

Ура.

13 минут назад
Это безоговорочная победа.
ответить

зор

13 минут назад
Эпидемия пошла на убыль? Против 1300 вчнера и позавчера это улучшение.
ответить

Еще в рубрике

Без меня меня заразили: липчанке пришёл положительный тест на COVID-19, который она не сдавала
#ПЦР-тест #коронавирус
73
Без меня меня заразили: липчанке пришёл положительный тест на COVID-19, который она не сдавала

вчера, 14:30

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлено 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
47
За сутки в Липецкой области выявлено 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли

вчера, 12:36

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли
#коронавирус
84
За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли

02.02.2022 11:50

Коронавирус
В декабре COVID-19 стал причиной смерти 244 липчан
#коронавирус
В декабре COVID-19 стал причиной смерти 244 липчан

01.02.2022 12:47

Коронавирус
И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявилено 1 109 случаев COVID-19
#коронавирус
33
И снова антирекорд: за сутки в Липецкой области выявилено 1 109 случаев COVID-19

01.02.2022 11:50

Коронавирус
1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты
#коронавирус #вакцинация
37
1109 заболевших коронавирусом за сутки: липчан зовут в мобильные прививочные пункты

01.02.2022 10:53

Коронавирус