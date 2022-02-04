За сутки в Липецкой области выявлено 774 случая COVID-19

10 человек умерли.

За сутки в Липецкой области выявлено 774 случая коронавируса, когда как днём раньше было выявлено 1 298 случаев COVID-19.



10 человек умерли от коронавируса.



Госпитализированы 117 заболевших, 375 человек из ранее заболевших вылечились.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 97 048 случаев заражения коронавирусом, 83 520 человек вылечились, умерли от коронавирусной инфекции 3 069 человек.



В России за сутки выявлен 168 201 случай COVID-19, госпитализированы 17 798 человек, выздоровели из ранее заболевших 58 449 человек, умерли — 682 человека.



С начала эпидемии в стране выявлены 12 452 765 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 10 449 181 человек, умерли — 334 039 человек.