Общество

сегодня, 15:43

Срок действия старых транспортных карт собираются продлить до лета

6 549
#транспортные карты
4
Срок действия старых транспортных карт собираются продлить до лета

Чтобы липчане успели потратить деньги.

Губернатор Игорь Артамонов внес в областной Совет депутатов законопроект о продлении срока действия старых транспортных карт до 31 мая 2022 года. Об этом сегодня сообщил председатель регионального парламента Дмитрий Аверов.

 — У многих жителей на старых транспортных картах еще есть остатки средств. Поэтому принято решение о продлении их срока действия, чтобы липчане смогли «докатать» эти деньги. — отметил Дмитрий Аверов.

Документ планируется рассмотреть на комитете по экономике и принять на сессии, которая намечена на 17 февраля. Напомним, старые транспортные карты «разморозили» в середине декабря прошлого года. Первоначально планировалось, что они будут действовать до середины февраля. 

Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя 16 сентября из-за сбоя в актуализации баланса на картах. 7 октября система заработала, и в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов оплата проезда старыми картами остановилась. Случилось это из-за того, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. На картах старого образца оказались заморожены 114 миллионов рублей.
6 549
#транспортные карты
4

Комментарии (6)

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Мурзик

7 минут назад
Вредитель, они удобные .
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водитель ОТ

23 минуты назад
вы, уже всем мозг вынесли со своими старыми транспортными картами . когда же эти терминалы наконец то выбросят
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Алекс

25 минут назад
Достали сколько можно продлять
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Mikl

27 минут назад
Верните деньги тем кто через сбербанк оплатил транспортную карту а она не активировалась. Прошу всех у кого это произошло подавайте на директора ОКУ "Агенство автомобильного транспорта Липецкой области" о привлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, так как транспортная карта является собственностью ОКУ "Агенство автомобильного транспорта Липецкой области. Он виновен.
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Кот

36 минут назад
Так то кто верит,что система вышла из строя и запчасти какие то искали! Все спецом перед банкротством организовали,кто бы сомневался!
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Неавтофанат

37 минут назад
По старым картам бесплатно нужно год ездить! Заныкали денежки, посадили на телефон бабу из пивного ларька, хрен добьешсья своего, стоит насмерть!
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