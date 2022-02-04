Общество
сегодня, 15:43
Срок действия старых транспортных карт собираются продлить до лета
6 549
Чтобы липчане успели потратить деньги.
Губернатор Игорь Артамонов внес в областной Совет депутатов законопроект о продлении срока действия старых транспортных карт до 31 мая 2022 года. Об этом сегодня сообщил председатель регионального парламента Дмитрий Аверов.
— У многих жителей на старых транспортных картах еще есть остатки средств. Поэтому принято решение о продлении их срока действия, чтобы липчане смогли «докатать» эти деньги. — отметил Дмитрий Аверов.
Документ планируется рассмотреть на комитете по экономике и принять на сессии, которая намечена на 17 февраля. Напомним, старые транспортные карты «разморозили» в середине декабря прошлого года. Первоначально планировалось, что они будут действовать до середины февраля.
Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя 16 сентября из-за сбоя в актуализации баланса на картах. 7 октября система заработала, и в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов оплата проезда старыми картами остановилась. Случилось это из-за того, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. На картах старого образца оказались заморожены 114 миллионов рублей.
— У многих жителей на старых транспортных картах еще есть остатки средств. Поэтому принято решение о продлении их срока действия, чтобы липчане смогли «докатать» эти деньги. — отметил Дмитрий Аверов.
Документ планируется рассмотреть на комитете по экономике и принять на сессии, которая намечена на 17 февраля. Напомним, старые транспортные карты «разморозили» в середине декабря прошлого года. Первоначально планировалось, что они будут действовать до середины февраля.
Система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя 16 сентября из-за сбоя в актуализации баланса на картах. 7 октября система заработала, и в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Но спустя пару часов оплата проезда старыми картами остановилась. Случилось это из-за того, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Объединенный резервный банк» АО «ОРБАНК». Эта кредитная организация является частью системы оплаты проезда транспортными картами в Липецкой области. Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в работе банка. На картах старого образца оказались заморожены 114 миллионов рублей.
6 549
Мурзик
водитель ОТ
Алекс
Mikl
Кот
Неавтофанат