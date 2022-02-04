Проект генплана Липецка не согласовала областная администрация

Его отправят на доработку.

Проект генерального плана Липецка не согласовала администрация Липецкой области. Документ за подписью вице-губернатора Константина Вострикова опубликован на странице Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.Отрицательные заключения на проект генплана дали областные управления: экологии и природных ресурсов, имущественных и земельных отношений, дорог и транспорта, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной политики, инвестиций и инноваций, а также строительства и архитектуры.Стоит отметить, что помимо официальных ведомств, против некоторых предложений проекта генплана высказываются липчане. GOROD48 уже писал о недовольстве жителей районов, расположенных за Быхановым садом проспектом Победы . Неоднозначно восприняли документ и эксперты

Как пояснили GOROD48 в областном управлении строительства и архитектуры, согласно требованиям градостроительного кодекса, в ходе общественных обсуждений замечания и предложения по проекту нового генплана развития Липецка принимаются не только от жителей города, но и от структур администрации региона. Ряд управлений, рассмотрев проект генплана, выдали по нему отрицательные заключения. Это означает, что проект и все поступившие замечания будут детально рассмотрены на Согласительной комиссии, что является стандартной процедурой свода замечаний и их устранения. После проект будет откорректирован в соответствии с целесообразными к учету замечаниями и вновь направлен в администрацию Липецкой области.



В администрации еще раз напомнили, что высказать предложения и замечания по проекту нового генерального плана могут все жители Липецка. С проектом генплана можно ознакомится на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания на площади Театральной, 1. Экспозиция в здании открыта по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00. Предложения и замечания от жителей принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru.

Проект генерального плана развития Липецка на 2022–2042 годы обошелся городу в 22 миллиона рублей. Документ заказали несмотря на то, что срок действия предыдущего генерального плана еще не истек.