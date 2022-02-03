Общество

57 минут назад

В АО «ЛГЭК» выберут восьмого за десять лет генерального директора

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#«ЛГЭК»
В АО «ЛГЭК» выберут восьмого за десять лет генерального директора

4 февраля состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «ЛГЭК». На нем досрочно прекратят полномочия генерального директора общества и выберут нового генерального директора компании.

Уже известно, что нынешний гендиректор АО «ЛГЭК» Александр Шачнев станет руководителем ООО «РВК-Липецк», получившего в концессию комплекс водоснабжения липецкой городской энергетической компании, – об этом еще в январе сообщил первый вице-мэр Липецка Вадим Негробов.

35-летнего электротехника по образованию Александра Шачнева можно назвать палочкой-выручалочкой администраций города и области. За короткое время он успел поруководить ОБУ «Центр энергоэффективности Липецкой области», побыть заместителем председателя департамента ЖКХ мэрии Липецка, поработать в начале 2021 года гендиректором АО «ЛГЭК», потом уступить эту должность Андрею Сорокину и с ноября прошлого года снова стать гендиректором общества. Таким образом, он был седьмым по счету гендиректором АО «ЛГЭК» за последние десять лет работы компании после москвича Александра Пария, липчан Сергея Коваля и Александра Конаныхина, воронежца Владимира Башкарева, москвича Константина Драчука и брянчанина Андрея Сорокина.

А кого выберут восьмым гендиректором ЛГЭКа? По данным GOROD48, эту должность займет 60-летний Александр Тихонов, выпускник Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование народного хозяйства», бывший работник банков, руководитель липецкого филиала «Почты России» и предпоследний директор липецкого МУПа «Горэлектросеть» (все акции АО «ЛГЭК» формально принадлежат трем МУПАм - «Горэлектросети», «Липецкводоканалу» и «Липецктеплосети» помимо 0,0001% акций, которыми владеет ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания»).
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#«ЛГЭК»

Комментарии (1)

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Гостья1

19 минут назад
Стабильность нужна в руководстве,тогда и наступит стабильность в экономике области.Устали жители от непонимания кто за что отвечает и с кого спрашивать за эффективную работу предприятий,отвечающих за качественное обслуживание населения Мы оплачиваем за все услуги и они должны быть качественными и своевременными.
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