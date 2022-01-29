МХК «Липецк» на залитом кровью льду: без зрителей, без тренеров, без счастья

Середняк Восточной конференции НМХЛ в третьем периоде забросил нам столько столько шайб, сколько и требовалось для уверенной победы.

Первый домашний матч липецкой хоккейной «молодёжки» иначе как провальным не назовешь. Выигрывая у кирово-чепецкой «Олимпии» после двух периодов 1:0, наша команда в заключительном отрезке пропустила три шайбы и в итоге оказалась бита – 1:3. Причём голы в ворота «Липецка» забивались и в большинстве, и в равных составах, и после буллита.

Потери ждали липчан ещё до матча, причём – на тренерском мостике. Оба наставника команды Сергей рыбин и Алексей Сынков заболели, на мостике их подменили специалисты из спортивной школы Александр Быковских и Андрей Абрамов.

Липчане открыли счёт на 15-й минуте, классически разыграв большинство «на третьего», точку в комбинации первого звена поставил Илья Финевич. Далее игра проходила с переменным успехом, форвардам «Липецка» есть за что упрекнуть себя при реализации моментов.

Во втором периоде лёд «Звездного» оказался залит кровью - это лучший бомбардир липчан Иван Попов пострадал в столкновении с голкипером «Олимпии», задевшим его клюшкой. Потеря ещё сильнейшего атакующего игрока грозила «Липецку» дополнительными проблемами, но оказалось, что Попов оказался «живуч, как кошка»: дело ограничилось рассечением губы, и уже в третьей двадцатиминутке он вернулся на лёд.

Но именно третий период и провалила наша команда. Спустя всего 1 минуту и 8 секунд после возвращения команд из раздевалок «олимпийцы» наказали липчан за удаление Алексея Белоусова ещё в конце предыдущего периода. Раис Шафеев бросил с острого угла, но с огромной силой – 1:1.

На 49-й минуте «Олимпия» провела очередную раскатистую атаку, и Игнатий Смирной забросил шайбу, ставшую победной.

Всего черед 4 минуты Павел Лужанский допустил фол, который судьи оценили на буллит в ворота «Липецка», и Даниил Тунхузин зрело разобрался с нашим вратарём Кириллом Ершовым – 3:1.

Матч вновь прошёл без зрителей, как и все игры нынешнего сезона – из-за того, что после ремонта фасада «Звездного» исчезла возможность задействовать эвакуационные выходы из дворца спорта. По крайней мере, именно эту причину называют в качестве официальной, когда заявляют о невозможности присутствия болельщиков на матчах (о, как часто у нас ремонт ограничивается только фасадом, а за ним – настоящее бедствие!). Видимо, скоро появится и новая причина – возможные санитарные ограничения. Так что зрители в «Звёздный» в нынешнем сезоне вряд ли попадут. Впрочем, и сезон получится коротким: с такой игрой «Липецку» даже думать не стоит о попадании в плей-офф…

МХК «Липецк» - «Олимпия» (Кирово-Чепецк) - 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: Финевич (М.Бобров, Д.Болдырев), 14:02 - 1:0-бол. Шафеев (Шиврин, Г.Маслов), 41:08 -1:1-бол. И.Смирнов (К.Михайлов, Шабалин), 48:39 - 1:2. Тунхузин, 52:39 - 1:3-булл.

Штраф: 6 (Д.Зайцев-2, А.Белоусов-2, Карпушин-2) - 6 (Тунхузин-2, Ус-2, Н.Кузнецов-2).

Вратари: К.Ершов (00:00-59:37) - А.Кузин.

Броски: 33 (9+10+14) - 37 (14+11+12). Вбрасывания: 32 - 23.

Судьи А.Локтев (Москва), Д.Кривоносов, П.Двуреченский (оба - Липецк).

28 января. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.