Здоровье

59 минут назад

На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников

7 1278
#карантин #школа #детский сад
4
На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников

Рекомендуется максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по последним данным, закрыты на карантин из-за коронавируса детский сад поселка Соколье Елецкого района, лицей №5 города Ельца и 22 класса в 8 школах региона.

Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия в школе села Колыбельское Чаплыгинского района, в гимназии №19 и лицее №44 города Липецка, в детском саду деревни Алексеевка Задонского района.

На дистанционное обучение из-за респираторных вирусных заболеваний перешли более 12 тысяч школьников. Это учащиеся 523 классов 85 школ региона. Также частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 8 групп в семи детских садах.

Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона на карантин на неделю уходят классы, в которых число заболевших детей превышает 20%.

- За последнюю неделю количество заболевших острыми респираторными заболеваниями и коронавирусом детей в Липецкой области увеличилось в несколько раз, - отметили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области. - В связи с высоким уровнем заболеваемости муниципальным органам управления образованием рекомендуется максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции. В детских садах рассмотреть вопрос об организации дежурных групп.
7 1278
#карантин #школа #детский сад
4

Комментарии (7)

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нет смысла

5 минут назад
Гость, интересно, а что даст неделя? Через неделю-другую начнется самый пик. 3-4 недели могли бы помочь.
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Гость

8 минут назад
Чего ждем дальше? Прервите вы эту цепочку распространения, закройте школы на неделю!
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Гость

20 минут назад
Почему школы не закрывают? Болеют учителя, дети!!!
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Родители

29 минут назад
Закрывайте школы.
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.

31 минуту назад
Обьясните, а они уже не знают, на кого ответственность свалить. Лишь бы радикальные решения не им пришлось принимать. Недавно договорились уже до того, что родители должны решить между собой единогласно, надо ли класс переводить на дистант. Обалдели вообще.
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Обьясните

35 минут назад
Нам бестолковым, а что значит разобщить классы рекомендовано управлению образованием? Это как?
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Жанна

41 минуту назад
А все школы нельзя закрыть ? Чего ждёте ?
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