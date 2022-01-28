На дистанционное обучение переведены уже более 12 тысяч школьников

Рекомендуется максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по последним данным, закрыты на карантин из-за коронавируса детский сад поселка Соколье Елецкого района, лицей №5 города Ельца и 22 класса в 8 школах региона.



Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены занятия в школе села Колыбельское Чаплыгинского района, в гимназии №19 и лицее №44 города Липецка, в детском саду деревни Алексеевка Задонского района.



На дистанционное обучение из-за респираторных вирусных заболеваний перешли более 12 тысяч школьников. Это учащиеся 523 классов 85 школ региона. Также частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ 8 групп в семи детских садах.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона на карантин на неделю уходят классы, в которых число заболевших детей превышает 20%.



- За последнюю неделю количество заболевших острыми респираторными заболеваниями и коронавирусом детей в Липецкой области увеличилось в несколько раз, - отметили в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области. - В связи с высоким уровнем заболеваемости муниципальным органам управления образованием рекомендуется максимально разобщить классы и усилить меры дезинфекции. В детских садах рассмотреть вопрос об организации дежурных групп.