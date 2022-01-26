Общество
сегодня, 15:20
Учреждения соцзащиты уходят на карантин
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Ограничения в работе вводят уже завтра, 27 января.
С 27 января все стационарные учреждения социальной защиты закрываются на карантин, сообщает управление социальной политики Липецкой области. Сотрудники учреждений будут работать посменно, по две недели. Отменяются выезды подопечных за пределы учреждений. Вместе с этим продолжится прием подопечных на реабилитацию и обслуживание, но только при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19.
Также с 27 января меняют режим работы отделения МФЦ. Они будут принимать липчан по предварительной записи по телефону или через сайт. Без записи в офис можно будет посетить только по трем вопросам: оформление транспортных карт, регистрация на портале Госуслуг, регистрация недвижимости. Также не надо записываться, если вопрос очень срочный.
Напомним, ранее о смене режима работы сообщила ГЖИ Липецкой области.
Также с 27 января меняют режим работы отделения МФЦ. Они будут принимать липчан по предварительной записи по телефону или через сайт. Без записи в офис можно будет посетить только по трем вопросам: оформление транспортных карт, регистрация на портале Госуслуг, регистрация недвижимости. Также не надо записываться, если вопрос очень срочный.
Напомним, ранее о смене режима работы сообщила ГЖИ Липецкой области.
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