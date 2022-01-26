Общество

8 минут назад

ГЖИ отказывается от личного приема липчан

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#прием #ГЖИ
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ГЖИ отказывается от личного приема липчан

Все консультации можно будет получить онлайн или по телефону.

С сегодняшнего дня, 26 января, Государственная жилищная инспекция Липецкой области переходит на новый формат работы. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции личный прием граждан в ГЖИ будет идти в режиме видеоконференцсвязи или по телефону.

И.о. руководителя ГЖИ проводит прием еженедельно в четверг с 11:00 до 12:00. Прием осуществляют также заместители руководителя инспекции. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону 22-13-17, уточнили в ГЖИ.
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#прием #ГЖИ
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