ГЖИ отказывается от личного приема липчан

Все консультации можно будет получить онлайн или по телефону.

С сегодняшнего дня, 26 января, Государственная жилищная инспекция Липецкой области переходит на новый формат работы. Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции личный прием граждан в ГЖИ будет идти в режиме видеоконференцсвязи или по телефону.



И.о. руководителя ГЖИ проводит прием еженедельно в четверг с 11:00 до 12:00. Прием осуществляют также заместители руководителя инспекции. Записаться на прием и согласовать форму его проведения можно по телефону 22-13-17, уточнили в ГЖИ.