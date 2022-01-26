Общество
сегодня, 10:19
Медаль и личные вещи погибшего в Липецкой области солдата передали родственникам
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Останки солдата и его личные вещи были обнаружены в окрестностях деревни Юрские дворы Воловского района Липецкой области.
Как пишет teleport2001.ru, сегодня в в селе Марково Благовещенского района Амурской области передали родственникам медаль «За боевые заслуги» и личные вещи погибшего в Липецкой области красноармейца Андрея Бухановского.
Внучатой племяннице Андрея Бухановского медаль и личные вещи дяди вручил руководитель следственного управления СК России по Амурской области Станислав Белянский.
Останки солдата и его личные вещи были обнаружены в окрестностях деревни Юрские дворы Воловского района Липецкой области.
- Бухановский Андрей Митрофанович родился в 1919 году в Амурской области. Призван в ряды Красной армии Тыгдинским РВК. Проходил службу в должности стрелка-автоматчика в 134 отдельной стрелковой бригаде 13 Армии Брянского фронта. За подвиг, совершенный 12 августа 1942 года, награжден медалью «За боевые заслуги», - ранее сообщили в пресс-службе CУ СК России по Липецкой области.
Из наградного листка: «За время пребывания во 2–м отдельном батальоне товарищ Бухановский показал себя дисциплинированным, примерным, авторитетным. Участвуя в операции 12 августа 1942 года, проявил стойкость, бесстрашие. Честно выполнил долг перед социалистической Родиной. Охраняя левый фланг подразделения, выполняя боевую задачу, автоматчик Бухановский заметил, что группа немцев окружает двух раненых красноармейцев. Метким огнем из автомата убил пять немцев и рассеял остальных. После чего из-под пулеметного огня вынес раненых красноармейцев».
Андрей Бухановский получил медаль «За боевые заслуги» 20 сентября 1942 года. Младший сержант Бухановский погиб 27 января 1943 года при штурме высоты 194, получившую за свою схожесть по конфигурации на карте название «Огурец». Его имя значится в списке захороненных в братской могиле на территории села Юрское Воловского района.
На территории Воловского района в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Летом 1942 года солдаты Вермахта создали на высоте 194 крупный оборонительный рубеж, который считался неприступной крепостью и позволял простреливать местность на многие километры вперёд. Советские войска неоднократно атаковали высоту, но все попытки штурма были отбиты с тяжёлыми потерями. Лишь в январе 1943 года солдаты Красной армии взяли высоту. За время кровопролитных боев погибло более 15 тысяч советских воинов.
По номеру медали «За боевые заслуги» липецким следователям удалось установить имя ее владельца, позже они разыскали потомков бойца-красноармейца.
Фото - teleport2001.ru
Внучатой племяннице Андрея Бухановского медаль и личные вещи дяди вручил руководитель следственного управления СК России по Амурской области Станислав Белянский.
Останки солдата и его личные вещи были обнаружены в окрестностях деревни Юрские дворы Воловского района Липецкой области.
- Бухановский Андрей Митрофанович родился в 1919 году в Амурской области. Призван в ряды Красной армии Тыгдинским РВК. Проходил службу в должности стрелка-автоматчика в 134 отдельной стрелковой бригаде 13 Армии Брянского фронта. За подвиг, совершенный 12 августа 1942 года, награжден медалью «За боевые заслуги», - ранее сообщили в пресс-службе CУ СК России по Липецкой области.
Из наградного листка: «За время пребывания во 2–м отдельном батальоне товарищ Бухановский показал себя дисциплинированным, примерным, авторитетным. Участвуя в операции 12 августа 1942 года, проявил стойкость, бесстрашие. Честно выполнил долг перед социалистической Родиной. Охраняя левый фланг подразделения, выполняя боевую задачу, автоматчик Бухановский заметил, что группа немцев окружает двух раненых красноармейцев. Метким огнем из автомата убил пять немцев и рассеял остальных. После чего из-под пулеметного огня вынес раненых красноармейцев».
Андрей Бухановский получил медаль «За боевые заслуги» 20 сентября 1942 года. Младший сержант Бухановский погиб 27 января 1943 года при штурме высоты 194, получившую за свою схожесть по конфигурации на карте название «Огурец». Его имя значится в списке захороненных в братской могиле на территории села Юрское Воловского района.
На территории Воловского района в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Летом 1942 года солдаты Вермахта создали на высоте 194 крупный оборонительный рубеж, который считался неприступной крепостью и позволял простреливать местность на многие километры вперёд. Советские войска неоднократно атаковали высоту, но все попытки штурма были отбиты с тяжёлыми потерями. Лишь в январе 1943 года солдаты Красной армии взяли высоту. За время кровопролитных боев погибло более 15 тысяч советских воинов.
По номеру медали «За боевые заслуги» липецким следователям удалось установить имя ее владельца, позже они разыскали потомков бойца-красноармейца.
Фото - teleport2001.ru
2 1188
Да уж
Правда