Липецкие следователи разыскали родственников погибшего красноармейца в Амурской области

Липецкие следователи разыскали родственников красноармейца, погибшего в январе 1943 года в бою за высоту Огурец в Воловском районе Липецкой области. Его останки найдены в окрестностях села Юрские Дворы. Установить личность бойца удалось по номеру его медали «За боевые заслуги».



«Бухановский Андрей Митрофанович родился в 1919 году в Амурской области. Призван в ряды Красной армии Тыгдинским РВК. Проходил службу в должности стрелка-автоматчика в 134 отдельной стрелковой бригаде 13 Армии Брянского фронта. За подвиг, совершенный 12 августа 1942 года, награжден медалью «За боевые заслуги», - сообщили в пресс-службе регионального СКР



Из наградного листка: «За время пребывания во 2 –ом отдельном батальоне т. Бухановский показал себя дисциплинированным, примерным, авторитетным. Участвуя в операции 12 августа 1942 года, проявил стойкость, бесстрашие. Честно выполнил долг перед социалистической Родиной. Охраняя левый фланг подразделения, выполняя боевую задачу, автоматчик Бухановский заметил, что группа немцев окружает двух раненых красноармейцев. Метким огнем из автомата убил пять немцев и рассеял остальных. После чего из-под пулеметного огня вынес раненых красноармейцев».



На территории Воловского района в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Летом 1942 года солдаты Вермахта создали на высоте 194 крупный оборонительный рубеж, который считался неприступной крепостью и позволял простреливать местность на многие километры вперёд. Советские войска неоднократно атаковали высоту, но все попытки штурма были отбиты с тяжёлыми потерями. Лишь в январе 1943 года солдаты Красной армии взяли высоту. За время кровопролитных боев погибло более 15 тысяч советских воинов.



- «Медаль «За боевые заслуги» Андрей Бухановский получил 20 сентября 1942 года. Спустя 79 лет эта награда, как память о подвиге, вернется к его потомкам на малую родину. К сожалению, он не успел создать свою семью, но у него есть племянницы. Уже в ближайшее время мы передадим им личные вещи их легендарного деда и прадеда», - отметил руководитель следственного управления СК России по Липецкой области генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов.



Погиб младший сержант Бухановский 27 января 1943 года. Его имя значится в списке захороненных в братской могиле на территории села Юрское Воловского района.

