Общество
сегодня, 10:10
Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России»
17 3039
Общественная организация работа с нарушением законов России.
Липецкий областной суд рассмотрел заявление представителей регионального управления Министерства юстиции РФ о ликвидации липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России». Причиной для иска стали нарушения действующего законодательства России.
Так, руководство регионального отделения «Союза армян России» своевременно не предоставляло отчеты о работе общественной организации, а также сведения об адресе юридического лица. Объединение давно не работает по адресу, указанному в старых отчетах, с августа 2020 организация не работает по своему уставу, региональным отделением фактически никто не управляет, а сроки полномочий прежнего руководства уже истекли. В отзыве на иск представители «Союза армян России» указали, что не выступают против ликвидации организации.
Суд решил ликвидировать липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» и исключить его из реестра ЕГРЮЛ.
Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» было зарегистрировано в 2006 году. По данным налоговой службы, председателем организации значится Азат Казаров. Напомним, летом 2021 года в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ для получения покровительства в процессе легализации мигрантов. Обвиняемых привели в зал суда под конвоем. Один из них — Азат Казаров. Он полностью признался в преступлении. Судебный процесс еще продолжается.
Так, руководство регионального отделения «Союза армян России» своевременно не предоставляло отчеты о работе общественной организации, а также сведения об адресе юридического лица. Объединение давно не работает по адресу, указанному в старых отчетах, с августа 2020 организация не работает по своему уставу, региональным отделением фактически никто не управляет, а сроки полномочий прежнего руководства уже истекли. В отзыве на иск представители «Союза армян России» указали, что не выступают против ликвидации организации.
Суд решил ликвидировать липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» и исключить его из реестра ЕГРЮЛ.
Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» было зарегистрировано в 2006 году. По данным налоговой службы, председателем организации значится Азат Казаров. Напомним, летом 2021 года в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ для получения покровительства в процессе легализации мигрантов. Обвиняемых привели в зал суда под конвоем. Один из них — Азат Казаров. Он полностью признался в преступлении. Судебный процесс еще продолжается.
17 3039
Комментарии (17)
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Оптимист
)))
Михаил
Михаил
В этом городе
Пенсионер
Ветеран ВС СССР
не а че
Родина
Липчанин