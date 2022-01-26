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сегодня, 10:10

Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России»

17 3039
#союз армян #Азат Казаров #ликвидация #иск #суд
2
Ликвидировано липецкое отделение «Союза армян России»

Общественная организация работа с нарушением законов России.

Липецкий областной суд рассмотрел заявление представителей регионального управления Министерства юстиции РФ о ликвидации липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России». Причиной для иска стали нарушения действующего законодательства России.

Так, руководство регионального отделения «Союза армян России» своевременно не предоставляло отчеты о работе общественной организации, а также сведения об адресе юридического лица. Объединение давно не работает по адресу, указанному в старых отчетах, с августа 2020 организация не работает по своему уставу, региональным отделением фактически никто не управляет, а сроки полномочий прежнего руководства уже истекли. В отзыве на иск представители «Союза армян России» указали, что не выступают против ликвидации организации.

Суд решил ликвидировать липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» и исключить его из реестра ЕГРЮЛ.

Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз армян России» было зарегистрировано в 2006 году. По данным налоговой службы, председателем организации значится Азат Казаров. Напомним, летом 2021 года в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин, которых обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ для получения покровительства в процессе легализации мигрантов. Обвиняемых привели в зал суда под конвоем. Один из них — Азат Казаров. Он полностью признался в преступлении. Судебный процесс еще продолжается.
17 3039
#союз армян #Азат Казаров #ликвидация #иск #суд
2

Комментарии (17)

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Оптимист

6 минут назад
Будет ли толк? Национальная политика в стране и в Липецке в частности безобразная.
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)))

26 минут назад
А кто работать будет?)))
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Михаил

32 минуты назад
Пенсионер, в сибирь
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Михаил

33 минуты назад
Союз армян обоссышся , нечего было разрешать, у них ни одной русской школы,а тут сьорище жуликов.
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В этом городе

36 минут назад
Русские скоро станут национальным меньшинством!
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Пенсионер

43 минуты назад
Здесь должна сработать полная депортация.
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Ветеран ВС СССР

50 минут назад
армянская автономия скоро будет в области..
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не а че

56 минут назад
Интересно, Может в Турции им открыть отделение союза???
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Родина

59 минут назад
А я и думаю откуда такие деньжища у практически всех сюда приехавших армян,квартир понакупили, домов по настроили, машины одна круче другой,ну не заработаешь по честному таких денег,а все шито крыто,знают с кем дружить и кому подмазать.
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Липчанин

сегодня, 10:44
Россия страна, где русские считаются самая не защищенная нация
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