Снег с городских дорог убирают 88 единиц спецтехники

По сообщению синоптиков, снегопад с метелью и заносами продлится до середины ночи. Снегопад ожидается и в выходные. При этом, по данным на 20 января, в Липецке уже выпало 134% месячной нормы осадков.



Как сообщает мэрия Липецка, с началом снегопада, около 03:00, коммунальщики начали вносить противогололёдные материалы. К восьми утра 15 пескоразбрасывателей однократно обработали основные дороги пескосоляной смесью и технической солью. Им на смену вышли 33 единицы спецтехники.



На пешеходных зонах работают дворники, используются тракторы, малогабаритные машины: убирают снег на остановках, пешеходных переходах. Продолжается и вывоз снега. За сутки убрано свыше четырёх тысяч кубометров снежной массы. Сейчас из разных районов города снег вывозят 46 машин.



