Общество

сегодня, 10:52

Снег с городских дорог убирают 88 единиц спецтехники

14 580
#снегопад
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Снег с городских дорог убирают 88 единиц спецтехники

По сообщению синоптиков, снегопад с метелью и заносами продлится до середины ночи. Снегопад ожидается и в выходные. При этом, по данным на 20 января, в Липецке уже выпало 134% месячной нормы осадков.

Как сообщает мэрия Липецка, с началом снегопада, около 03:00, коммунальщики начали вносить противогололёдные материалы. К восьми утра 15 пескоразбрасывателей однократно обработали основные дороги пескосоляной смесью и технической солью. Им на смену вышли 33 единицы спецтехники. 
 
На пешеходных зонах работают дворники, используются тракторы, малогабаритные машины: убирают снег на остановках, пешеходных переходах. Продолжается и вывоз снега. За сутки убрано свыше четырёх тысяч кубометров снежной массы. Сейчас из разных районов города снег вывозят 46 машин.

14 580
#снегопад
2

Комментарии (14)

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Александр

7 минут назад
Вчера и позавчера ездил по работе в Ливны. Все дороги по трассе и в городах почищены, причем как в Ельце так и в Ливнах. По трассе от снега очищена проезжая часть и снег сдвинут за пределы обочины! В Орловской области, дороги по трассе сухие! На обратном пути въезжая в Косыревку, как будто попадаешь в другой мир. На паранормальную территорию. Вся проезжая часть заспана снегом, только накатанная колея демонстрирует наличие асфальта на дороге. Дальше хуже, Елецкое шоссе, Катукова, Кривенкова. Вся проезжая часть в снегу. Заужение проезжей части из-за сдвинутых сугробов снега по полтора метра с каждой стороны! Последние два дня, до сегодня снег на падал, что-нибудь изменилось на * ? Нет! Складывается впечатление, что ждут марта, когда снег сам растает. Везде снег убирает и вывозят, а у нас все пишу сколько машин выехала на улицы города! Выехали-это не значит что убирают снег. Наверное многие видели, как снегоуборочные машины стоят на обочине или едут с поднятым снежным отвалом.
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Александр

29 минут назад
К чему на совещании у мэра поднимать вопрос о сложности уборки снега во дворах, из-за припаркованных машин? Вы сначала покажите что основные улицы очистили, а то все парки, скверы и остальное настроили, а зимой техники нет для уборки снега. Зато все пишут сколько единиц техники сегодня "не убирают"улицы. Я даже представляю, как звонят в редакцию из мэрии и говорят, "Сегодня напишите, что на улицы выехало 88 единиц, а завтра напишите-выехала 115 машин. Пусть народ думает, что мы тут не зря сидим!
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Василий

31 минуту назад
А у нас на Сырском Руднике, по ул.Ударников, за всю зиму не проехала не одна уборочная машина, а у нас по улице и ДК , стадион, спортшкола, ДДТ, баня!
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Мехвод

42 минуты назад
Администрация города точно живет в каком-то другом городе, поэтому у них и картинка на улицах другая. А в Липецке по колено снежная каша и не видно ни одной единицы техники.
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Житель

46 минут назад
Чужими руками руками будут проблему решать. Обяжут организации, и все припишут себе, что сами убрали. Романчукевич пусть лично берет лопату и показывает пример. Да и меру не помешало бы. Субботник для всех.
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Пипецк

46 минут назад
88 это весь автопарк с тачкой садовой! Зато фонтаны невидимые строим, граффити, артпространства, харчевни. А в городе элементарно чистоты нет! Какая хозяйка такой и дом!
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Мехвод

47 минут назад
Администрация города точно живет в каком-то другом городе, поэтому у них и картинка на улицах другая. А в Липецке по колено снежная каша и не видно ни одной единицы техники.
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Я не одной не видел.

47 минут назад
Малогоборитная техника где работает? НА Саборной и Советской? Чтоб выдя из машины кто-то из работников не уткнулся головой в сугроб? Хорошо когда на голове волосы есть не отморозишь, а у кого их нет ?
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Ссёлки

48 минут назад
Тратуары никто нечистит.
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Автобусник

51 минуту назад
Ни одной единицы сегодня не видел, хотя за руль сенодня в 5 утра сел
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