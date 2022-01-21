сегодня, 10:52
Снег с городских дорог убирают 88 единиц спецтехники
По сообщению синоптиков, снегопад с метелью и заносами продлится до середины ночи. Снегопад ожидается и в выходные. При этом, по данным на 20 января, в Липецке уже выпало 134% месячной нормы осадков.
На пешеходных зонах работают дворники, используются тракторы, малогабаритные машины: убирают снег на остановках, пешеходных переходах. Продолжается и вывоз снега. За сутки убрано свыше четырёх тысяч кубометров снежной массы. Сейчас из разных районов города снег вывозят 46 машин.
Александр
Александр
Василий
Мехвод
Житель
Пипецк
Мехвод
Я не одной не видел.
Ссёлки
Автобусник