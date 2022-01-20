58-летняя женщина взяла в кредит 295 000 рублей и отдала их мошенникам

Жительницу Тербунского района напугали тем, что мошенники оформляют на неё кредит.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 58-летняя жительница Тербунского района стала очередной жертвой телефонных мошенников.



Женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на нее мошенники оформили кредитный счет. Чтобы его закрыть, женщине посоветовали взять встречный займ и перевести денежные средства на «безопасный счет». Потерпевшая поверила, получила в банках кредиты на общую сумму в 295 тысяч рублей и перевела на указанные мошенниками реквизиты.



Всего за прошедшие сутки пять жителей региона стали жертвами мошенников. По всем фактам возбуждены уголовные дела.