Происшествия

8 минут назад

58-летняя женщина взяла в кредит 295 000 рублей и отдала их мошенникам

79
#мошенничество
58-летняя женщина взяла в кредит 295 000 рублей и отдала их мошенникам

Жительницу Тербунского района напугали тем, что мошенники оформляют на неё кредит.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 58-летняя жительница Тербунского района стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на нее мошенники оформили кредитный счет. Чтобы его закрыть, женщине посоветовали взять встречный займ и перевести денежные средства на «безопасный счет». Потерпевшая поверила, получила в банках кредиты на общую сумму в 295 тысяч рублей и перевела на указанные мошенниками реквизиты.

Всего за прошедшие сутки пять жителей региона стали жертвами мошенников. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
79
#мошенничество

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