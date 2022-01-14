Липецкая вечЁрка: ожидание детского ковида, ФБР – союзник ФСБ и спасение упавшего из окна малыша

Сегодня, 14 января, медики сообщили о развертывании дополнительных коек для лечения детей от штамма коронавируса «Омикрон», ФСБ совместно с ФБР задержала группу хакеров, среди которых были и липчане, а полиция наградила двух школьников, участвовавших в спасении выпавшего из окна ребенка.





14 января принято отмечать старый Новый год. На праздник полицейские сделали подарок 36-летней липчанке, ограбленной в ночь на 1 января: на улице Кривенкова у нее отняли рюкзак с деньгами и личными вещами (общий ущерб составил 13 500 рублей).- их потерял 23-летний парень, убегавший с места преступления. По статье «Грабеж» молодому человек грозит до четырех лет лишения свободы.

– Преступление совершенно на Новый год – раскрыто на старый Новый год, – похвалила полицейских наша читательница Мария Рудольфовна.

Сегодня же «ФСБ сообщила об обезвреженной группе хакеров, среди них были липчане». Члены группы «REvil» внедряли вирусы в зарубежные ресурсы, шифровали информацию, а затем требовали деньги за ее дешифровку. Преступление, что немаловажно, раскрыто совместно с ФБР.

Другой популярной новостью стало известие о том, что «Липецкие медики разворачивают койки для больных COVID-19 детей» в ожидании неминуемого «Омикрона», нового штамма ковида. Этот вирус отличается более низкой патогенностью по сравнению со штаммом «Дельта», но активно паразитирует в детском организме (ранее облздрав заказал 5 000 доз вакцины против COVID-19 для подростков).

Пока в регионе «Омикрон» не выявлен, но все изменится, очевидно, уже на этой неделе (в Центральном Черноземье новый штамм уже обнаружен). Липчан же губит «Дельта»: «За сутки в Липецкой области выявили 145 случаев COVID-19, 6 человек умерли».



Кстати, в этом году именно из-за эпидемии коронавируса «Липецкий Роспотребнадзор не рекомендует купание в прорубях и купелях». Тем более, что массовые мероприятия по-прежнему запрещены 159-м постановлением администрации Липецкой области. Санитарные врачи заявляют: тем, кто недавно перенес ОРВИ, грипп, COVID-19, кто болен хроническими заболеваниями лучше воздержаться от погружения в ледяную воду.

Вчерашнее массовое «минирование» школ, как обычно, оказалось чьим-то злым розыгрышем. «Полицейские проверили все липецкие школы» и не нашли в них никаких подозрительных предметов. А вот и еще новости о детях: «13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу». Наверх пострадавшего затащили его приятели, после чего подростка с ушибами лица и сломанной рукой доставили в областную детскую больницу. «В Липецке школьники помогли выпавшему из окна 4-летнему мальчику», - 12-летняя Мария Рязанова и 14-летний Артем Сапрыкин оказались на месте падения с пятого этажа 2-летнего мальчика и вовремя вызвали врачей, полицейские наградили школьников за помощь ребенку.