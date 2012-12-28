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Происшествия
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55 минут назад
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На Стаханова сбили неизвестного
Мужчина пересекал дорогу вне перехода.
Мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Его госпитализировали.
Авария на Стаханова оказалась единственной за 15 мая, в которой пострадал человек. Вчера автоинспекторы также зарегистрировали 20 столкновений автомобилей, обошедшихся без пострадавших.
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