На Стаханова сбили неизвестного

Мужчина пересекал дорогу вне перехода.

Полицейские устанавливают личность мужчины, которого вчера около трех часов дня на улице Стаханова в Липецке сбил 36-летний водитель «Ниссана».Мужчина переходил улицу вне пешеходного перехода. Его госпитализировали.Авария на Стаханова оказалась единственной за 15 мая, в которой пострадал человек. Вчера автоинспекторы также зарегистрировали 20 столкновений автомобилей, обошедшихся без пострадавших.