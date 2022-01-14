ФСБ сообщила об обезвреженной группе хакеров, среди них были липчане

Члены группы «REvil» внедряли вирусы в зарубежные ресурсы, шифровали информацию, а затем требовали деньги за ее дешифровку.

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ФСБ.



«Основанием для розыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к внедрению вирусов в информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифровку.



ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества «REvil» и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности.



Для реализации преступного замысла члены группы разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в Интернете. В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована», - говорится в сообщении ФСБ.



В 25 адресах по местам пребывания 14 членов преступной группы изъяты свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, 600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на деньги, полученные преступным путем.



Задержанным членам преступной группы предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК России.



Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы.

