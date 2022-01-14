Коронавирус
сегодня, 11:52
За сутки в Липецкой области выявили 145 случаев COVID-19, 6 человек умерли
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Для сравнения: 14 января 2021 года были выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 145 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 человек умерли, 262 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 666 случаев COVID-19, выздоровели 79 605 человек, умерли 2 913 человек.
В России за сутки выявлены 23 820 случаев COVID-19, выздоровели 24 952 человека, умерли — 739 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 747 125 случаев COVID-19, выздоровели 9 809 300 человек, умерли — 319 911 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 666 случаев COVID-19, выздоровели 79 605 человек, умерли 2 913 человек.
В России за сутки выявлены 23 820 случаев COVID-19, выздоровели 24 952 человека, умерли — 739 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 747 125 случаев COVID-19, выздоровели 9 809 300 человек, умерли — 319 911 человек.
3 541
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