Коронавирус

сегодня, 11:52

За сутки в Липецкой области выявили 145 случаев COVID-19, 6 человек умерли

3 541
#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 145 случаев COVID-19, 6 человек умерли

Для сравнения: 14 января 2021 года были выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 145 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 человек умерли, 262 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 666 случаев COVID-19, выздоровели 79 605 человек, умерли 2 913 человек.

В России за сутки выявлены 23 820 случаев COVID-19, выздоровели 24 952 человека, умерли — 739 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 747 125 случаев COVID-19, выздоровели 9 809 300 человек, умерли — 319 911 человек.
3 541
#коронавирус

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Север..

8 минут назад
Нууу... Поперло..)) через неделю 350.. А через 2 недели..700.. ) А в масштабах РФ .. шестизначные значения.. как и задумано)) Пора на ревокцинацию.. Не проспите сроки, народ.. .
ответить

Юг

25 минут назад
Понеслось... результаты праздников
ответить

Юг

26 минут назад
Понеслось... результаты праздников
ответить

Еще в рубрике

Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19
#омикрон #COVID-19
8
Липецкие медики разворачивают койки для детей, больных COVID-19

33 минуты назад

Общество
Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений
#вакцинация #коронавирус
55
Темп вакцинации в Липецкой области упал до рекордно низких значений

вчера, 17:00

Коронавирус
В торговых центрах продолжают игнорировать антиковидные ограничения
#торговля #коронавирус
20
В торговых центрах продолжают игнорировать антиковидные ограничения

вчера, 16:12

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлено 123 случая COVID-19, 7 человек умерли
#коронавирус
3
За сутки в Липецкой области выявлено 123 случая COVID-19, 7 человек умерли

вчера, 12:09

Коронавирус
В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков
#коронавирус #вакцинация
30
В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков

вчера, 09:37

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 121 случай COVID-19, 8 человек умерли
#коронавирус
10
За сутки в Липецкой области выявили 121 случай COVID-19, 8 человек умерли

12.01.2022 11:13

Коронавирус