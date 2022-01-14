Общество
39 минут назад
Полицейские проверили все липецкие школы
Ничего подозрительного не нашли.
Накануне сотрудники полиции проверили все школы Липецка. Это пришлось сделать из-за угроз, которые поступили по электронной почте.
Напомним, в четверг школьников внезапно распустили по домам, из-за информации о якобы заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах.
Подобные сообщения получили школы нескольких городов России. 12 января были эвакуированы школы в Екатеринбурге и Пензе, 13 января из-за сообщений по интернету о минировании занятия приостановили в школах Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.
— Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и проверили здания образовательных учреждений. Опасных предметов не обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, в четверг школьников внезапно распустили по домам, из-за информации о якобы заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах.
Подобные сообщения получили школы нескольких городов России. 12 января были эвакуированы школы в Екатеринбурге и Пензе, 13 января из-за сообщений по интернету о минировании занятия приостановили в школах Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.
— Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и проверили здания образовательных учреждений. Опасных предметов не обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Боцман
Брежнев