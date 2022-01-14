Общество

39 минут назад

Полицейские проверили все липецкие школы

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#телефонный терроризм
Полицейские проверили все липецкие школы

Ничего подозрительного не нашли.

Накануне сотрудники полиции проверили все школы Липецка. Это пришлось сделать из-за угроз, которые поступили по электронной почте.

Напомним, в четверг школьников внезапно распустили по домам, из-за информации о якобы заложенных в зданиях учебных заведений взрывных устройствах.

Подобные сообщения получили школы нескольких городов России. 12 января были эвакуированы школы в Екатеринбурге и Пензе, 13 января из-за сообщений по интернету о минировании занятия приостановили в школах Красноярска, Саратова, Нижнего Новгорода и других городов.

— Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка и проверили здания образовательных учреждений. Опасных предметов не обнаружено. Учреждения работают в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
3 769
#телефонный терроризм

Комментарии (3)

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Алкан с лтз

10 минут назад
Ды Лан походу просто учения прошли! Проверили как народ ламонется при угрозе!
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Боцман

18 минут назад
Платим деньги чёпикам а проверяет полиция. Зачем платить деньги тогда?
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Брежнев

27 минут назад
Это хорошо, это молодцы. Только почему пункты полиции это трёх метровые заборы, колючка, автоматические ворота,двери и стёкла дежурки бронь, а в школах охрана ,это пенсионеры?
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