Кражу велосипеда записала камера наблюдения

34-летний липчанин перекрасил чужой велосипед и начал ездить на нём сам.

Ещё в конце апреля в отдел полиции № 3 с заявлением о краже велосипеда за 30 тысяч рублей с лестничной площадки дома по улице Депутатской обратился 36-летний липчанин.«По подозрению в краже задержан 34-летний липчанин. Велосипед он перекрасил и стал им пользоваться сам», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Сейчас велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.Липчанам советуют выбирать для парковки велосипеда только охраняемые и безопасные места и не оставлять свое имущество без присмотра. Не оставляйте велосипеды в подъездах – это небезопасное место для хранения. Обязательно фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь на короткое время.