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13 минут назад
Кражу велосипеда записала камера наблюдения
34-летний липчанин перекрасил чужой велосипед и начал ездить на нём сам.
«По подозрению в краже задержан 34-летний липчанин. Велосипед он перекрасил и стал им пользоваться сам», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Сейчас велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Липчанам советуют выбирать для парковки велосипеда только охраняемые и безопасные места и не оставлять свое имущество без присмотра. Не оставляйте велосипеды в подъездах – это небезопасное место для хранения. Обязательно фиксируйте велосипед замком, даже если отлучаетесь на короткое время.
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