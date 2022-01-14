Происшествия
34 минуты назад
В Липецке школьники помогли выпавшему из окна 4-летнему мальчику
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31 декабря ученики гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин гуляли по улице Звездной. Школьники услышали плач маленького ребенка, раздающийся с верхнего этажа жилого дома. На пятом этаже в распахнутом настежь окне они заметили четырехлетнего мальчика, который просил помощи:
- Он говорил, что у него ушла мама, и ему очень страшно, и что она ушла в «темный лес». Мы побежали звонить в соседскую квартиру, но никто не открывал, - рассказывает Мария Рязанова.
Пока 12-летняя Маша пыталась достучаться до соседей мальчика, а 14-летний Артем стал свидетелем того, как малыш выпал из открытого окна. Одновременно на улицу вернулась Маша. Школьники не растерялись, вызвали «скорую» и позвали на помощь взрослых.
- Нам помогла женщина, которая гуляла неподалеку с ребенком. Она говорила мальчику, чтобы он успокоился и не вставал. А несколько взрослых просто прошли мимо, - рассказывает Артем .
До приезда скорой помощи и полиции подростки оставались рядом с малышом.
- Мы пытались успокоить мальчика, он начал вставать, но мы его снова уложили. Сначала я очень испугалась, но потом взяла себя руки. Я плакала, потому что мне было его очень жалко, рассказывает Маша.
Вскоре приехали бригада скорой помощи и полицейские, в том числе наряд ДПС, дежурящий неподалеку. Так как проезд к дому был затруднен, а все происходило накануне Нового года, командир взвода оперативной роты ДПС Михаил Овечкин и инспектор ДПС Дмитрий Дедяев решили сопроводить скорую помощь до больницы.
4-летний мальчик получил тяжелые травмы, но его жизнь была спасена. Сегодня он активно идет на поправку.
За помощь ребенку ученики гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин получили благодарственные письма от руководства УМВД России по Липецкой области и памятные подарки от Общественного совета при Управлении.
- Он говорил, что у него ушла мама, и ему очень страшно, и что она ушла в «темный лес». Мы побежали звонить в соседскую квартиру, но никто не открывал, - рассказывает Мария Рязанова.
Пока 12-летняя Маша пыталась достучаться до соседей мальчика, а 14-летний Артем стал свидетелем того, как малыш выпал из открытого окна. Одновременно на улицу вернулась Маша. Школьники не растерялись, вызвали «скорую» и позвали на помощь взрослых.
- Нам помогла женщина, которая гуляла неподалеку с ребенком. Она говорила мальчику, чтобы он успокоился и не вставал. А несколько взрослых просто прошли мимо, - рассказывает Артем .
До приезда скорой помощи и полиции подростки оставались рядом с малышом.
- Мы пытались успокоить мальчика, он начал вставать, но мы его снова уложили. Сначала я очень испугалась, но потом взяла себя руки. Я плакала, потому что мне было его очень жалко, рассказывает Маша.
Вскоре приехали бригада скорой помощи и полицейские, в том числе наряд ДПС, дежурящий неподалеку. Так как проезд к дому был затруднен, а все происходило накануне Нового года, командир взвода оперативной роты ДПС Михаил Овечкин и инспектор ДПС Дмитрий Дедяев решили сопроводить скорую помощь до больницы.
4-летний мальчик получил тяжелые травмы, но его жизнь была спасена. Сегодня он активно идет на поправку.
За помощь ребенку ученики гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин получили благодарственные письма от руководства УМВД России по Липецкой области и памятные подарки от Общественного совета при Управлении.
4 889
да уж
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Мария
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