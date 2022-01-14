Происшествия

34 минуты назад

В Липецке школьники помогли выпавшему из окна 4-летнему мальчику

4 889
#падение с высоты
3
Загрузка плеера
31 декабря ученики гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин гуляли по улице Звездной. Школьники услышали плач маленького ребенка, раздающийся с верхнего этажа жилого дома. На пятом этаже в распахнутом настежь окне они заметили четырехлетнего мальчика, который просил помощи:

- Он говорил, что у него ушла мама, и ему очень страшно, и что она ушла в «темный лес».  Мы побежали звонить в соседскую квартиру, но никто не открывал, - рассказывает Мария Рязанова.

Пока 12-летняя Маша  пыталась достучаться до соседей мальчика, а 14-летний Артем стал свидетелем того, как малыш выпал из открытого окна. Одновременно на улицу вернулась Маша. Школьники не растерялись, вызвали «скорую» и позвали на помощь взрослых.

- Нам помогла женщина, которая гуляла неподалеку с ребенком. Она говорила мальчику, чтобы он успокоился и не вставал. А несколько взрослых просто прошли мимо, - рассказывает Артем .

До приезда скорой помощи и полиции подростки оставались рядом с малышом.

- Мы пытались успокоить мальчика, он начал вставать, но мы его снова  уложили.  Сначала я очень испугалась, но потом взяла себя руки. Я плакала, потому что мне было его очень жалко, рассказывает Маша.

Вскоре приехали бригада скорой помощи и полицейские, в том числе наряд ДПС, дежурящий неподалеку. Так как проезд к дому был затруднен, а все происходило накануне Нового года, командир взвода оперативной роты ДПС Михаил Овечкин и инспектор ДПС  Дмитрий Дедяев решили сопроводить скорую помощь до больницы. 

4-летний мальчик получил тяжелые травмы, но его жизнь была спасена. Сегодня он активно идет на поправку.

За помощь ребенку ученики гимназии №12 Мария Рязанова и Артем Сапрыкин получили благодарственные письма от руководства УМВД России по Липецкой области и памятные подарки от Общественного совета при Управлении. 
4 889
#падение с высоты
3

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

да уж

11 минут назад
не повезло малышу с "мамой"
ответить

097

17 минут назад
Молодцы
ответить

Мария

18 минут назад
Молодцы ребята!
ответить

Мимоходом

20 минут назад
А мамаше этого ребенка какой подарок причитается?
ответить

Еще в рубрике

Под Липецком легковушка повисла на отбойнике
#ДТП
Под Липецком легковушка повисла на отбойнике

18 минут назад

Происшествия
Следственный комитет проведет проверку по факту эвакуации липецких школ
#подозрительный предмет
1
Следственный комитет проведет проверку по факту эвакуации липецких школ

21 минуту назад

Происшествия
Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей
#взятка #ГИБДД
11
Выпивший с утра полбутылки водки водитель предложил инспектору ГИБДД 30 000 рублей

44 минуты назад

Происшествия
Серийный вор сбыл украденное на Центральном рынке
#кража #магазин
Серийный вор сбыл украденное на Центральном рынке

45 минут назад

Происшествия
В Липецке хулиганы попытались «раздеть» ёлку
#хулиганство #вандализм #ёлка
12
В Липецке хулиганы попытались «раздеть» ёлку

сегодня, 10:24

Происшествия
На трассе Орел – Тамбов водитель «Лады Гранты» сбил 56-летнюю женщину
#авария #ДТП
5
На трассе Орел – Тамбов водитель «Лады Гранты» сбил 56-летнюю женщину

сегодня, 09:23

Происшествия