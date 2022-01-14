Происшествия

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13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу

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#несчастный случай
13-летний подросток врезался в дерево на горке в Каменном логу

С начала января служба «112» зафиксировала в Липецке более десяти происшествий с детьми

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС Липецка, несколько случаев, в которых потребовалась госпитализация детей, произошли 12 января. Днём в квартире на улице Терешковой с кровати упал четырёхмесячный малыш. Вечером медики вызвали спасателей, чтобы достать из Каменного лога в районе улицы Звёздной разбившегося во время катания на стихийной горке 13-летнего подростка. По факту помощь не потребовалась: по пологому склону врезавшегося в дерево мальчика затащили приятели. С ушибами лица и повреждённой рукой (предварительно был определён перелом) ребёнка отвезли в областную детскую больницу. 

Трижды через городскую службу «112» скорую помощь направляли к детям в конце новогодних каникул. Несчастный случай 8 января произошёл на улице Опытной – в ванне захлебнулась годовалая девочка. К счастью, она уже поправляется.    

Во вторник 11 января в Студенческом городке ожог электротоком получил 4-летний ребёнок. После оказания медпомощи он остался дома. В тот же день городские спасатели выезжали на помощь шестилетнему мальчику, палец которого прочно застрял в подзорной трубе. Перепуганного ребёнка освободили быстро, правда, игрушку для этого пришлось разобрать на части.
 
- Увеличение происшествий с детьми отмечается именно в дни каникул и праздников. У ребят много свободного времени, хочется отдохнуть  и родителям. В итоге контроль за непоседами нередко бывает ослаблен. К сожалению, заканчиваются такие ЧП травмами, нередко тяжёлыми. Как это случилось 31 декабря с выпавшим из окна пятого этажа 4-летним ребёнком на улице Звёздной, - напомнил начальник управления ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.


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#несчастный случай

Комментарии (1)

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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

24 минуты назад
Как я выжил это чудо.Не даром говорят мужчина это чудом выживший мальчик))
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