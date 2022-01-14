Происшествия
сегодня, 08:36
Уличного грабителя отыскали по оставленным калошам
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23-летний житель Липецка напал на женщину в новогоднюю ночь.
В Липецке полицейские раскрыли уличное ограбление, совершенное в новогоднюю ночь. Задержан 23-летний житель города.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на улице Кривенкова грабитель отнял у 36-летней женщины рюкзак, в котором находились кошелек с 8 тысячами рублей, наушники и личные вещи. Общий ущерба составил 13 500 рублей.
- На месте ограбления полицейские нашли резиновые калоши. Как оказалось, грабитель потерял обувь. Изучив вещдоки и записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Липецка, - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ: «Грабеж». Молодому человек грозит до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на улице Кривенкова грабитель отнял у 36-летней женщины рюкзак, в котором находились кошелек с 8 тысячами рублей, наушники и личные вещи. Общий ущерба составил 13 500 рублей.
- На месте ограбления полицейские нашли резиновые калоши. Как оказалось, грабитель потерял обувь. Изучив вещдоки и записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Липецка, - рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ: «Грабеж». Молодому человек грозит до четырех лет лишения свободы.
7 1737
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