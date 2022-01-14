Происшествия

сегодня, 08:36

Уличного грабителя отыскали по оставленным калошам

7 1737
#ограбление #грабеж
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23-летний житель Липецка напал на женщину в новогоднюю ночь.

В Липецке полицейские раскрыли уличное ограбление, совершенное в новогоднюю ночь. Задержан 23-летний житель города.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на улице Кривенкова грабитель отнял у 36-летней женщины рюкзак, в котором находились кошелек с 8 тысячами рублей, наушники и личные вещи. Общий ущерба составил 13 500 рублей.

- На месте ограбления полицейские нашли резиновые калоши. Как оказалось, грабитель потерял обувь. Изучив вещдоки и записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Липецка, - рассказали в полиции.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ: «Грабеж». Молодому человек грозит до четырех лет лишения свободы.

7 1737
#ограбление #грабеж
3

Комментарии (7)

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123

20 минут назад
На нюх брали?
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Ваш тренер

29 минут назад
класс, а вышел с плакатом против беспредела ... десять лет строгача
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кокс

43 минуты назад
криминальная золушка калоши видимо со старушки снял.
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Доктор Ватсон

45 минут назад
Фокс, но Фокс чет побери как???
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класс

48 минут назад
удар в голову с кулака, упал и умер 2 года, украл 4 года... да уж
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Дмитрий

сегодня, 08:54
Реально ему грозит условный срок или более мягкое наказание.
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Фокс

сегодня, 08:52
убийца — мужчина. Рост у него чуть больше шести футов, он в расцвете лет, ноги у него очень небольшие для такого роста, обут в тяжелые ботинки с квадратными носками и курит трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в четырехколесном экипаже, запряженном лошадью с тремя старыми и одной новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке
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