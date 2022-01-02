Чем лучше праздник, тем сильней похмелье

Итоги недели.

Вчера вопреки астрономическим календарям был самый короткий день в году: проснулся, позавтракал – и уже вечер!

Какая грустная кончина: попасть под поезд перемен!

На местном рынке жилищно-коммунальных услуг на этой неделе появилось ООО «РВК-Липецк», детище федеральных ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ. Уже в январе «Липчане перестанут платить за воду ЛГЭКу» за холодную воду и водоотведение. Это стало вторым актом драмы городской энергетической компании после того, как в сентябре ЛГЭК расстался со своим электросетевым комплексом – мэрия продала его «Россетям» и ликвидировало МУП «Горэлектросеть».

У ЛГЭКа остался только хронически убыточный комплекс теплоснабжения. «Доля тепловой энергии, поставляемой АО «ЛГЭК» потребителям Липецка, – 6%» – говорится на сайте компании. На плаву предприятие держалось лишь за счет услуг водоснабжения и канализации. И этот источник иссяк. Очевидно, в скором времени муниципальные котельные и сети перейдут «Квадре». И ЛГЭКу останется только умереть.

Про ЛГЭК можно написать книгу. С прологом о благих намерениях собрать под крышей одного юрлица основные фонды трех погрязших в долгах МУПов («Липецкого водоканала», «Липецктеплосети» и «Горэлектросети») и с участием частного капитала создать уникальное, не имеющего аналогов в России предприятие, построенное на принципах частно-муниципального партнерства (В 2011 году ЛГЭК стал базой Всероссийского совещания «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан»). С главами о том, как его акционировали, как был освоено кредит Европейского банка реконструкции и развития на реабилитацию основных фондов и что помешало сделать этот банк одним из собственников городской коммуналки (это был бы единственный в своем роде контракт в России), как в компании началась чехарда со сменой гендиректоров, среди которых были самые настоящие прохвосты, и как ЛГЭК умышленно погрузили в пучину неподъемных долговых обязательств. Ну, и с эпилогом, который, впрочем, был написан сразу же после пролога – еще 30 декабря 2011 года, когда в режиме абсолютной секретности гендиректора Владислава Смирнова, стоявшего у руля компании со дня ее создания, поменяли на москвича Александра Пария.

Вот этот эпилог (см. «В Липецке переизбрали менеджмент ОАО «ЛГЭК»), цитата: «Самый пессимистический прогноз таков: принадлежащие МУПам акции переведут на конкретных физических лиц, ныне стоящих у руля города… Тогда потраченные горожанами капля воды, калория тепла и киловатт/час электроэнергии будут работать на карманы новых собственников ЛГЭКа».

Десять лет назад GOROD48 ошибся только в том, кому в итоге достались активы ЛГЭКа – не частным лицам, а государственным корпорациям. Инвестируют ли «Россети», ГК «Росводоканал», «ВЭБ.РФ» в сети и коммуникации обещанные миллиарды? Возможно. Но уже ясно, что тарифы для горожан вырастут. Поначалу, по словам главы Липецка Евгении Уваркиной, они не будут превышать годовой официальный уровень инфляции.

Прошу меня назначить патриотом...

В минувший понедельник, кстати, на итоговой пресс-конференции «Евгения Уваркина поставила себе за работу 4 с минусом».

– Я думаю, что мы еще не все сделали, что можем, – сказала глава Липецка.

И точно, не все! После табу Евгении Уваркиной на выход на лед водоемов в Липецке «Кататься с необорудованных горок запретили». На склонах по всему городу появились запрещающие таблички.

– Запрещая, важно предложить альтернативу. Вы серьёзно думаете, что подавляющему большинству липчан хватит денег поехать на платный склон? – отреагировал на это новшество руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Копьё» Павел Семёнов.

Известного общественника массово поддержали читатели этой новости:

– Надо всем людям запретить ходить по снегу и льду, а то вдруг споткнется человек, упадет и что-нибудь себе сломает, а уважаемому чиновнику попадет за это.

– Вне пляжей купаться запрещено, в лесу жечь костры запрещено, кататься со склонов запрещено. Скоро с тротуаров шаг в сторону будет запрещен.

– Какой маразм! А если мой ребёнок всё-таки скатится на санках с этой горки, что тогда? Штраф? Тюрьма? Или сразу расстрел?

Напомнил о себе в конце уходящего года и некогда «народный мэр» Михаил Гулевский. На последней сессии горсовета экс-главу Липецка, которого давно не видели в народе, наградили медалью «Во славу Липецкой области» – за заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу. Поблагодарив за честь и отметив, что городским властям нужно сделать еще немало для развития города (см. «Михаил Гулевский депутатам: «Хныкать вам не надо!»), с сессии бывший мэр ушел удовлетворенным дважды: почетному гражданину Липецка Гулевскому, как и другим обладателям этого звания, с 1 января увеличили ежемесячную выплату с 17 до 20 тысяч рублей.

А еще вице-губернатор «Сергей Курбатов посоветовал липчанам часть доходов отправить на сбережение». Мол, с учетом роста ключевой ставки Банка России станет более выгодно отправить на депозит свободные средства. Удивительно, но Сергея Курбатова за бесплатный совет не благодарили! А некоторые читатели GOROD48 даже и поерничали.

– С сегодняшними ценами и уровнем заработной платы липчане даже в туалете стали меньше откладывать, – поделился своим микроанализом Вася.

29 декабря «Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года». О чем рассказал глава региона – в 10-минутном ролике от GOROD48.

Такие чудеса, что дыбом волоса

На последней неделе уходящего года неожиданно проявила себя новая коронавирусная инфекция. В понедельник вице-губернатор Александр Ильин, подводя итоги уходящего года, посетовал на остающуюся высокой смертность.

– «Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые вызывает COVID-19». Смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение», – сказал Александр Ильин .

Во вторник мы задались вопросом: «Почему в Липецкой области не уменьшается смертность от COVID-19?» при явном снижении числа заболевших. Внятного ответа от специалистов мы на него не получили. Да и прогноз был печальным: главврач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич считает, что смертность от ковида будет высокой еще около двух месяцев. «Надо молиться, что бы все закончилось», – считает главврач.

Но что это? Новогоднее чудо? Новость от 1 января: «94 новых случая и 8 умерших - суточные данные по COVID-19 в Липецкой области». Как так? В минувший понедельник новых заболевших ковидом было 215 человек, во вторник – 192, в среду – 187, в четверг – 174, в пятницу, 31 декабря – 108. А вчера – только 94! Если и дальше заболеваемость будет падать такими темпами, то к Рождеству эпидемия прикажет долго жить?

Между тем с начала недели от COVID-19 умерли еще 64 человека. Ровно столько, сколько и неделю, и две, и три тому назад. Число смертей от инфекции по дням разное, но по итогам недель – одно и тоже! Как такое возможно?

– Нам в праздник статистика о смертности не нужна, да как и в будни, – отреагировал на новость о 94 заболевших один из наших читателей, Гость.

«Семь огнестрельных и пять ножевых – не было спокойней еще выходных»

Это – из выступления команды КВН «Кефир». Десятидневные новогодние праздники только начались, и мы не знаем, каким будет их криминальный итог. По опыту прошлых лет можно предположить вал бытовых преступлений.

Как правило, такие преступления совершаются во время или после застолий. Поэтому накануне каникул медики попросили всех быть аккуратнее. Ведь в длинные январские выходные в областной наркодиспансер обычно попадают до 200 пострадавших от злоупотреблений спиртным. Совет от главного нарколога региона Михаила Коростина: «Не пить, а пригублять»: липчанам рассказали, как обезопасить себя в новогодние праздники». Нам советуют не смешивать алкоголь разной крепости, отказаться от майонеза и закусывать тёплыми салатами.

«Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Это из «Фауста». А это – из жизни: в среду днем центр Липецка встал в предновогодней пробке. «Улицу Советскую быстрее пройти пешком», чем проехать по ней. Автомобилисты держали курс на ТРЦ и магазины, откуда вывозили полные тележки провизии и напитков.

– Каждый год как в последний раз, – вздохнул кто-то из прочитавших эту новость.

Еще в понедельник «39-летний липчанин замёрз в сугробе по пути с корпоратива», но, к счастью, не насмерть. А когда до праздничного боя Курантов было еще два дня, «Липчане начали отмечать Новый год: двое впали в алкогольную кому». У двух мужчин, попавших в отделение токсикологии областной клинической больницы, концентрация алкоголя в организме составила 5 промилле. Это – верная смерть. Но мужики выжили!

– Немца и с двух промилле не откачали бы, – отметил крепость русского характера один из читателей GOROD48.

30 декабря «Два человека погибли в предновогодних авариях». В предпоследний день уходящего года «Семь человек, из них четверо детей, пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное». 31 декабря «В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки» (в других ДТП смертельные травмы получили еще два человека), а в Липецке «Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной» и, к счастью, остался жив.

А вот и первая жертва Нового года: «В Данковском районе при пожаре погибла женщина». Пожар в доме 67-летней пенсионерки вспыхнул через час после праздничного выступления президента РФ. Не спокойно было в травмпунктах Липецка, в которые за помощью обратилось более 60 человек из-за полученных на улицах травм. Но были и радости – «В Липецке в новогоднюю ночь родилось четверо детей».