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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана

Тихо-тихо и незаметно у нас тоже пройдёт мировая кинопремьера.

На улице… осень

В Липецке станет ещё прохладнее, температура днём от +20 до +22 градусов. Никуда не денутся и дожди – кратковременные и много.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Архангельская, 1б;
- ул. Астраханская, 1, 1 стр. 1;
- ул. Космонавтов, 38.

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В частном секторе печальную участь разделят жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, Небесной, Передельческой, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Адмирала Лазарева, 10, 12;
- ул. Адмирала Макарова, 32;
- ул. Баумана;
- ул. Береговая, 370;
- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Валентина Скороходова, 19;
- ул. Грушевая 37а;
- ул. Малиновая;
- ул. Огородная, 18а, 34а;
- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;
- ул. Папанина;
- ул. Прокатная, 9, 11, 11а;
- ул. Родниковая;
- ул. Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2;
- ул. Ситовская, 394;
- ул. Скороходова (Ситовка), 14;
- ул. Цемзаводская, 3, 4;
- 19 микрорайон;
- пл. Металлургов;
- пр-т. Мира, 31, 33, 35;
- пер. Жасминовый;
- Садоводчество «Металлург 2», 243;
- Садоводчество «Речное»;
- Садоводчество «Сокол 3».

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Пробки и бензин

В приложении «Яндекса» с недавних пор можно узнать не только о заторах на улицах и движении транспорта, но и увидеть карту бензозаправок, на которой отмечены точки, где ещё можно купить горючее. Всё для людей!


Фитнесс

В 10:00 ФОК «Ссёлки» приглашает активно начать день на занятиях по фитбол гимнастике (12+).

Упражнения с большими мячами. Приглашают людей разного уровня подготовки в рамках проекта «Липецк в спорте». Участие бесплатное.

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Фото vk.ru/sport48lip

Стать художником

В 16:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) состоится мастер-класс по художественным наброскам (12+).

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Фото vk.ru/kultura_lip

Лекция художницы Лидии Бородиной, а также практическая часть с полным погружением в творчество. Доступны всего 12 мест, участие бесплатное.

Плитку своими руками

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) начнётся урок «Изразцы: создаём интерьерную плитку с изображением любимых животных» (12+).

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Фото vk.ru/kemoklaster

Навык работы с глиной и росписью.

Кино на улице

В 18:00 на площади перед ДК «Рудничным» (ул. Ударников, 13) всех желающих приглашают на просмотр фильма под открытым небом «Сокровища гномов». Россия, 2025. Режиссёр Александр Бабаев. (6+).

Авантюристу Роме нужно стать хорошим, чтобы найти дорогу к кладу.

В ролях: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Алиса Руденко.


Полиграф при трудоустройстве

7 из 10 претендующих на зарплату от 150 тысяч рублей готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. А вот среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей желающих уже значительно меньше – 60%.

Правда, компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, у нас всего 1%. Выборочные проверки организуют ещё 5%.

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Возможно, их и было бы больше, но ситуация упирается в технологическое лидерство России. Полиграфы – все сплошь импортные, нескрепные и дорогостоящие. Например, на Липецк их - раз, два и обчёлся.

«Одиссея» Нолана

Удивительное дело: многие СМИ сообщили что за минувший уикенд эпическая «Одиссея» Кристофера Нолана возглавила рейтинг кинопроката в России и странах СНГ. При том, что в нашей стране фильм официально не демонстрируют, а «отрицательно законные» показы начнутся только с сегодняшнего дня. Выходит, зрителей из Узбекистана, Таджикистана и т.д. хватило, чтобы покрыть и российский рейтинг?

А с сегодняшнего дня «Одиссею» можно не совсем официально, но посмотреть и в наших кинотеатрах, правда формально билеты продают на короткометражку «Край вдохновение», а Нолан и его творение – это так, на разогреве. Или даже рекламный ролик фильма… длинною с сам фильм. Пока ажиотажа в липецких кинотеатрах не наблюдается. Впрочем, его может и вовсе не случиться в городе, проигнорировавшем два концерта «Скорпионс» и собравшем чуть больше половины зала во время гастрольного тура Криса Нормана (при цене билета в 500 рублей в 2011 году). И всё же…

«Одиссея». США, Великобритания, 2026. Исторический боевик. Фэнтези. Режиссёр Кристофер Нолан (16+).

После Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.

В ролях: Мэт Дэймон, Том Холланд, Саманта Мортон.


Кинопремьеры

А что ещё посмотреть в кинотеатрах с сегодняшнего дня?

«Ограбить Лондон». Великобритания, 2026. Криминальный боевик. Режиссёр Дэвид Маккензи (18+).

В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление.

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уорингтон, Тео Джеймс.


«Храбрый Давид». ЮАР, 2026. Мультфильм, приключения. Режиссёр Фил Канниггэм (6+).

Когда великан Голиаф восстаёт, чтобы терроризировать народ, молодой пастух, вооружённый лишь пращой, несколькими камнями и непоколебимой верой, выходит вперёд. Преследуемый жаждой власти и движимый целью, его путь испытывает пределы верности, любви и мужества, кульминацией чего становится битва не только за корону, но и за душу царства.
«Призрак в клетке». Южная Корея, Индонезия. Фильм ужасов. Режиссёр Джоко Анвар (18+).

В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.

В ролях: Абимана, Арьясатья, Альманзо Коноральма, Бронт Паларе.


Дорогие липчане! Желаем вам найти немного бензина, смотреть хорошее кино и читать приятные новости. С последним как обычно поможет GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!

Фото вверху - кадр из фильма "Одиссея"
Сегодня в Липецке
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