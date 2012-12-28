Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана

Тихо-тихо и незаметно у нас тоже пройдёт мировая кинопремьера.

В Липецке станет ещё прохладнее, температура днём от +20 до +22 градусов. Никуда не денутся и дожди – кратковременные и много.









- ул. Космонавтов, 38.









- Садоводчество «Сокол 3».









В 16:00 в библиотеке им. П. П. Бартенева (ул. Ленина, 31) состоится мастер-класс по художественным наброскам (12+).













Фото vk.ru/kultura_lip





В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) начнётся урок «Изразцы: создаём интерьерную плитку с изображением любимых животных» (12+).













Фото vk.ru/kemoklaster

В 18:00 на площади перед ДК «Рудничным» (ул. Ударников, 13) всех желающих приглашают на просмотр фильма под открытым небом «Сокровища гномов». Россия, 2025. Режиссёр Александр Бабаев. (6+).





Авантюристу Роме нужно стать хорошим, чтобы найти дорогу к кладу.









Полиграф при трудоустройстве

Правда, компаний, проверяющих на полиграфе всех без исключения кандидатов, у нас всего 1%. Выборочные проверки организуют ещё 5%.









В ролях: Мэт Дэймон, Том Холланд, Саманта Мортон.









«Храбрый Давид». ЮАР, 2026. Мультфильм, приключения. Режиссёр Фил Канниггэм (6+).





«Призрак в клетке». Южная Корея, Индонезия. Фильм ужасов. Режиссёр Джоко Анвар (18+).





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Фото вверху - кадр из фильма "Одиссея"

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Архангельская, 1б;- ул. Астраханская, 1, 1 стр. 1;В частном секторе печальную участь разделят жители улиц Будённого, Зоологической, Индустриальной, Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а, Небесной, Передельческой, Полярной, Пролетарской, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Адмирала Лазарева, 10, 12;- ул. Адмирала Макарова, 32;- ул. Баумана;- ул. Береговая, 370;- ул. Боевой проезд, 1;- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Валентина Скороходова, 19;- ул. Грушевая 37а;- ул. Малиновая;- ул. Огородная, 18а, 34а;- ул. Ореховая, 1, 9, 16, 22;- ул. Папанина;- ул. Прокатная, 9, 11, 11а;- ул. Родниковая;- ул. Семашко, 5, 8, 8а, 10, 10/2;- ул. Ситовская, 394;- ул. Скороходова (Ситовка), 14;- ул. Цемзаводская, 3, 4;- 19 микрорайон;- пл. Металлургов;- пр-т. Мира, 31, 33, 35;- пер. Жасминовый;- Садоводчество «Металлург 2», 243;- Садоводчество «Речное»;В приложении «Яндекса» с недавних пор можно узнать не только о заторах на улицах и движении транспорта, но и увидеть карту бензозаправок, на которой отмечены точки, где ещё можно купить горючее. Всё для людей!В 10:00 ФОК «Ссёлки» приглашает активно начать день на занятиях по фитбол гимнастике (12+).Упражнения с большими мячами. Приглашают людей разного уровня подготовки в рамках проекта «Липецк в спорте». Участие бесплатное.Лекция художницы Лидии Бородиной, а также практическая часть с полным погружением в творчество. Доступны всего 12 мест, участие бесплатное.Навык работы с глиной и росписью.Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Алиса Руденко.7 из 10 претендующих на зарплату от 150 тысяч рублей готовы пройти проверку на детекторе лжи при трудоустройстве, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. А вот среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей желающих уже значительно меньше – 60%.Возможно, их и было бы больше, но ситуация упирается в технологическое лидерство России. Полиграфы – все сплошь импортные, нескрепные и дорогостоящие. Например, на Липецк их - раз, два и обчёлся.Удивительное дело: многие СМИ сообщили что за минувший уикенд эпическая «Одиссея» Кристофера Нолана возглавила рейтинг кинопроката в России и странах СНГ. При том, что в нашей стране фильм официально не демонстрируют, а «отрицательно законные» показы начнутся только с сегодняшнего дня. Выходит, зрителей из Узбекистана, Таджикистана и т.д. хватило, чтобы покрыть и российский рейтинг?А с сегодняшнего дня «Одиссею» можно не совсем официально, но посмотреть и в наших кинотеатрах, правда формально билеты продают на короткометражку «Край вдохновение», а Нолан и его творение – это так, на разогреве. Или даже рекламный ролик фильма… длинною с сам фильм. Пока ажиотажа в липецких кинотеатрах не наблюдается. Впрочем, его может и вовсе не случиться в городе, проигнорировавшем два концерта «Скорпионс» и собравшем чуть больше половины зала во время гастрольного тура Криса Нормана (при цене билета в 500 рублей в 2011 году). И всё же…США, Великобритания, 2026. Исторический боевик. Фэнтези. Режиссёр Кристофер НоланПосле Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.А что ещё посмотреть в кинотеатрах с сегодняшнего дня?Великобритания, 2026. Криминальный боевик. Режиссёр Дэвид МаккензиВ центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление.Аарон Тейлор-Джонсон, Сэм Уорингтон, Тео Джеймс.Когда великан Голиаф восстаёт, чтобы терроризировать народ, молодой пастух, вооружённый лишь пращой, несколькими камнями и непоколебимой верой, выходит вперёд. Преследуемый жаждой власти и движимый целью, его путь испытывает пределы верности, любви и мужества, кульминацией чего становится битва не только за корону, но и за душу царства.В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных, вынуждая вражеские банды и коррумпированных охранников действовать сообща, пытаясь выжить в условиях нарастающего кровопролития.: Абимана, Арьясатья, Альманзо Коноральма, Бронт Паларе.