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Почему в Липецкой области не уменьшается смертность от COVID-19?

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#коронавирус #смерть
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Почему в Липецкой области не уменьшается смертность от COVID-19?

GOROD48 задал этот вопрос врачам, которые борются с эпидемией.

Заболеваемость COVID-19 в Липецкой области с начала ноября пошла на спад. Пик пришелся на 6 ноября, когда выявили 414 новых случаев коронавирусной инфекции. Но смертность, самый важный показатель, продолжает оставаться очень высокой. Антирекорд был зафиксирован 21 ноября, когда погибли 19 человек. С конца сентября в регионе каждый день умирают не менее десяти человек.

Почему не уменьшается смертность от COVID-19 в Липецкой области? Что для этого надо делать? И когда страшная кривая пойдет вниз? Эти вопросы GOROD48 задал врачам, которые борются с эпидемией.

— Смертность от COVID-19 не уменьшается потому, что до сих пор много непривитых граждан. 99,9% умирают непривитые. У нас в больнице стало значительно меньше пациентов, но все они очень тяжелые. Легкие случаи заболевания липчане лечат дома, их обеспечивают бесплатными лекарствами. Главное — своевременно выявить болезнь, сразу начать ее лечить. Обязательно сделать прививку. Сейчас мы видим так называемый «хвост» четвертой волны коронавируса, я думаю что он будет длится еще около двух месяцев. В конце января начнется спад. Надо молиться, что бы все закончилось, — считает главный врач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич.

— Смертность именно от ковида уменьшилась. Этот показатель рассчитывается в относительных значениях, поэтому он уменьшается, как и заболеваемость. В абсолютных показателях, может, это и не видно, но это имеет место быть. Другой аспект, это общая смертность, которая провоцируется ковидом. Но это общий процесс. Для того, чтобы с ковидом справиться, надо прививаться. Это аксиома! Она понятна всем здравомыслящим людям во всем мире. Сейчас уже банально говорить о коллективном иммунитете, но только он повернет вспять глобальный инфекционный парад пандемии. Прививка нужна каждому человеку, особенно, ослабленному. Прививка нужна обществу, — уверен главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов.

— Смертность остается на том же уровне, как и была среди госпитализированных пациентов тяжелого течения заболевания. Это свидетельствует о продолжающемся господстве Дельта-штамма. Изменения течения болезни пока нет (ожидаемого Омикрона). Среди умерших по-прежнему превалируют пациенты старше 65 лет с рядом хронической сопутствующей патологии. Для уменьшения доли умирающих необходима иммунная защита в виде антител, образовавшихся после вакцинации у данного контингента. Общее число умерших значительно меньше сейчас по нашей больнице, так как мы закрыли ковидный госпиталь в хирургическом корпусе и работаем по профилю, — пояснила главный врач Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.

— Смертность уменьшится по дальнейшему разрешению эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, — кратко ответил на вопрос начальник облздрава Юрий Шуршуков.

— К сожалению, смертность остается высокой. И количество умерших остается на одном уровне. Но я бы сказал по другому, смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение. К концу года у нас появился просвет в конце тоннеля. Мы видим, что количество заболевших уменьшается, сокращаются госпитализации — это результат вакцинации. Мы входим в семь лучших регионов по темпам вакцинации. Вакцинация при коронавирусе ничем не отличается от вакцинации при других заболеваниях: сезонного гриппа, пневмококковой инфекции. Все здесь взаимосвязано: имеем высокую прослойку привитых и переболевших — имеем падение заболеваемости. Если темп будет сохранен и мы достигнем вакцинации взрослого населения в 80%, то уменьшится и количество потерь, — уверен вице-губернатор Александр Ильин.
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#коронавирус #смерть
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Комментарии (14)

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Марта

20 минут назад
Действительно, разве можно колоть всех без разбора. И потом пишут, если есть аллергия на некоторые компоненты......, а где найти из каких компонентов состоит их, так называемая, "вакцина". А намордники, один вред от них.а в мороз, а в жару. А о кодах вообще отдельная история, не имеющая, на мой взгляд, к болезни никакого отношения. Вообще, что происходит? И когда это закончится.
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Во загнули бесплатные

21 минуту назад
лекарства
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Евгений

22 минуты назад
Переведите это на понятный русский язык: "— Смертность именно от ковида уменьшилась. Этот показатель рассчитывается в относительных значениях, поэтому он уменьшается, как и заболеваемость. В абсолютных показателях, может, это и не видно, но это имеет место быть."
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Молодой

25 минут назад
Я даже не читал. Просто лечить болезни врачи не умеют, а умирают как раз от осложнений болезней которые не выявили или не смогли вылечить. На ковид списать легче всего.
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Mikl

26 минут назад
Смотрим программу пятница где наши русские девчонки гуляют по африке например в Кении. Живут там в даже нельзя назвать лачугами, в коробках из под картона, лист железа. лист шифера, везде бытовой мусор. человеческие отходы. Прямо под этими лачугами течет ручеек и люди пьют эту грязную воду, туда же сливают отходы. и писают туда и нет коронавируса. Смотрим показатели коронавируса и видим в самой цивилизованной стране США самые высокие показатели и наша страна тоже цивилизованная на третьем или четвертом месте. И делаем вывод чем цивилизованнее страна тем коронавирус больше распространен.
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Гость

29 минут назад
поживём-увидим, а что, уже не через 2?
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Потому что проплачана статистика

30 минут назад
Ну все и так понятно стабильно 12, 13 человек пишут в статистику. Мне кажется из этих 12 несчастных возможно вообще никто и не болел и причины смерти другие совсем. Просто есть возможность приписать ещё и ковид для запугивания людей. Ложь все равно рано или поздно всплывёт на поверхность - это закономерность. А вообще логика не их конёк чем больше вакцинированных тем больше и стабильнее смертность. И при этом они по своему мнению продолжают призывать вакцинацинироваться. Ну кто в здравом уме пойдёт на укол от которого возможно и идёт увеличение смертности и заболеваний. Всё вышесказанное лично моё мнение
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Прививка

31 минуту назад
Чем прививаться? Ядом? Сам привейся 3 раза подряд. 100% болеть не будешь. Делай так каждый день. В течение 3-х лет умрёшь.
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моё мнение

33 минуты назад
Я не верю,что вакцина является спасительной,просто вирус мутировал,и как-то всё рассосалось....Да .люди умирали,в том числе моя родная сестра,но я не уверена ,что её правильно лечили.....
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Гость

38 минут назад
В 2020 году Липецкая область была ,, лидером,, по смертности населения (по Черноземью). Привито больше половина населения, многие уже переболела. По логике- смертность должна снижаться.
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