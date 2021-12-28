Общество
сегодня, 09:23
Почему в Липецкой области не уменьшается смертность от COVID-19?
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GOROD48 задал этот вопрос врачам, которые борются с эпидемией.
Заболеваемость COVID-19 в Липецкой области с начала ноября пошла на спад. Пик пришелся на 6 ноября, когда выявили 414 новых случаев коронавирусной инфекции. Но смертность, самый важный показатель, продолжает оставаться очень высокой. Антирекорд был зафиксирован 21 ноября, когда погибли 19 человек. С конца сентября в регионе каждый день умирают не менее десяти человек.
Почему не уменьшается смертность от COVID-19 в Липецкой области? Что для этого надо делать? И когда страшная кривая пойдет вниз? Эти вопросы GOROD48 задал врачам, которые борются с эпидемией.
— Смертность от COVID-19 не уменьшается потому, что до сих пор много непривитых граждан. 99,9% умирают непривитые. У нас в больнице стало значительно меньше пациентов, но все они очень тяжелые. Легкие случаи заболевания липчане лечат дома, их обеспечивают бесплатными лекарствами. Главное — своевременно выявить болезнь, сразу начать ее лечить. Обязательно сделать прививку. Сейчас мы видим так называемый «хвост» четвертой волны коронавируса, я думаю что он будет длится еще около двух месяцев. В конце января начнется спад. Надо молиться, что бы все закончилось, — считает главный врач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич.
— Смертность именно от ковида уменьшилась. Этот показатель рассчитывается в относительных значениях, поэтому он уменьшается, как и заболеваемость. В абсолютных показателях, может, это и не видно, но это имеет место быть. Другой аспект, это общая смертность, которая провоцируется ковидом. Но это общий процесс. Для того, чтобы с ковидом справиться, надо прививаться. Это аксиома! Она понятна всем здравомыслящим людям во всем мире. Сейчас уже банально говорить о коллективном иммунитете, но только он повернет вспять глобальный инфекционный парад пандемии. Прививка нужна каждому человеку, особенно, ослабленному. Прививка нужна обществу, — уверен главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов.
— Смертность остается на том же уровне, как и была среди госпитализированных пациентов тяжелого течения заболевания. Это свидетельствует о продолжающемся господстве Дельта-штамма. Изменения течения болезни пока нет (ожидаемого Омикрона). Среди умерших по-прежнему превалируют пациенты старше 65 лет с рядом хронической сопутствующей патологии. Для уменьшения доли умирающих необходима иммунная защита в виде антител, образовавшихся после вакцинации у данного контингента. Общее число умерших значительно меньше сейчас по нашей больнице, так как мы закрыли ковидный госпиталь в хирургическом корпусе и работаем по профилю, — пояснила главный врач Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.
— Смертность уменьшится по дальнейшему разрешению эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, — кратко ответил на вопрос начальник облздрава Юрий Шуршуков.
— К сожалению, смертность остается высокой. И количество умерших остается на одном уровне. Но я бы сказал по другому, смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение. К концу года у нас появился просвет в конце тоннеля. Мы видим, что количество заболевших уменьшается, сокращаются госпитализации — это результат вакцинации. Мы входим в семь лучших регионов по темпам вакцинации. Вакцинация при коронавирусе ничем не отличается от вакцинации при других заболеваниях: сезонного гриппа, пневмококковой инфекции. Все здесь взаимосвязано: имеем высокую прослойку привитых и переболевших — имеем падение заболеваемости. Если темп будет сохранен и мы достигнем вакцинации взрослого населения в 80%, то уменьшится и количество потерь, — уверен вице-губернатор Александр Ильин.
Почему не уменьшается смертность от COVID-19 в Липецкой области? Что для этого надо делать? И когда страшная кривая пойдет вниз? Эти вопросы GOROD48 задал врачам, которые борются с эпидемией.
— Смертность от COVID-19 не уменьшается потому, что до сих пор много непривитых граждан. 99,9% умирают непривитые. У нас в больнице стало значительно меньше пациентов, но все они очень тяжелые. Легкие случаи заболевания липчане лечат дома, их обеспечивают бесплатными лекарствами. Главное — своевременно выявить болезнь, сразу начать ее лечить. Обязательно сделать прививку. Сейчас мы видим так называемый «хвост» четвертой волны коронавируса, я думаю что он будет длится еще около двух месяцев. В конце января начнется спад. Надо молиться, что бы все закончилось, — считает главный врач БСМП № 1 Дмитрий Павлюкевич.
— Смертность именно от ковида уменьшилась. Этот показатель рассчитывается в относительных значениях, поэтому он уменьшается, как и заболеваемость. В абсолютных показателях, может, это и не видно, но это имеет место быть. Другой аспект, это общая смертность, которая провоцируется ковидом. Но это общий процесс. Для того, чтобы с ковидом справиться, надо прививаться. Это аксиома! Она понятна всем здравомыслящим людям во всем мире. Сейчас уже банально говорить о коллективном иммунитете, но только он повернет вспять глобальный инфекционный парад пандемии. Прививка нужна каждому человеку, особенно, ослабленному. Прививка нужна обществу, — уверен главный внештатный специалист-эпидемиолог облздрава Андрей Филатов.
— Смертность остается на том же уровне, как и была среди госпитализированных пациентов тяжелого течения заболевания. Это свидетельствует о продолжающемся господстве Дельта-штамма. Изменения течения болезни пока нет (ожидаемого Омикрона). Среди умерших по-прежнему превалируют пациенты старше 65 лет с рядом хронической сопутствующей патологии. Для уменьшения доли умирающих необходима иммунная защита в виде антител, образовавшихся после вакцинации у данного контингента. Общее число умерших значительно меньше сейчас по нашей больнице, так как мы закрыли ковидный госпиталь в хирургическом корпусе и работаем по профилю, — пояснила главный врач Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.
— Смертность уменьшится по дальнейшему разрешению эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, — кратко ответил на вопрос начальник облздрава Юрий Шуршуков.
— К сожалению, смертность остается высокой. И количество умерших остается на одном уровне. Но я бы сказал по другому, смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение. К концу года у нас появился просвет в конце тоннеля. Мы видим, что количество заболевших уменьшается, сокращаются госпитализации — это результат вакцинации. Мы входим в семь лучших регионов по темпам вакцинации. Вакцинация при коронавирусе ничем не отличается от вакцинации при других заболеваниях: сезонного гриппа, пневмококковой инфекции. Все здесь взаимосвязано: имеем высокую прослойку привитых и переболевших — имеем падение заболеваемости. Если темп будет сохранен и мы достигнем вакцинации взрослого населения в 80%, то уменьшится и количество потерь, — уверен вице-губернатор Александр Ильин.
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Комментарии (14)
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Марта
Во загнули бесплатные
Евгений
Молодой
Mikl
Гость
Потому что проплачана статистика
Прививка
моё мнение
Гость