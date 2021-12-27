Евгения Уваркина поставила себе за работу четверку с минусом

Мэр Липецка Евгения Уваркина и председатель Липецкого городского Совета депутатов Александр Афанасьев сегодня встретились с журналистами и подвели итоги года. Причем встреча состоялась в Центре управления регионом. Здание на улице Первомайской, 55 теперь претендует на главный информационный и IT-центр Липецкой области. На прошлой неделе депутаты горсовета согласились безвозмездно передать его из городской собственности в областную.

Встреча с мэром и спикером длилась более полутора часов. Почти половину этого времени занял доклад Евгении Уваркиной о сделанном за год. Кстати, позже, когда, наконец, дошла очередь до вопросов журналистов, мэр за работу в этом году поставила себе четверку с минусом.— Пятерку никогда себе не ставлю. Это моя жизненная позиция. Вижу, что можно сделать еще лучше, и еще больше, — пояснила Евгения Уваркина.Начала мэр с благодарности горожанам, которые своими предложениями, просьбами и требованиями помогают делать Липецк лучше. А также призналась, что в администрации города работают над качеством ответов липчанам, пытаясь избавляться от отписок.Далее Евгения Уваркина прошлась по всем направлениям городской жизни. Уходящий год стал рекордным по количеству отремонтированных магистралей. Количество дорог в нормативном состоянии в Липецке достигло почти 62%. Мэрия ужесточила требования к дорожным контрактам: теперь их можно расторгать, если подрядчик выбивается из графика. Кстати, работы на улице 50 лет НЛМК идут с опережением графика.Мост через железнодорожные пути на улице Гайдара, который суд потребовал снести, возможно, будет сохранен. По крайней мере, сейчас ведется обсуждение его технической реабилитации.На 2022 год намечен больной ремонт во дворах. На эти цели выделили в четыре раза больше средств, чем годом ранее. И вишенка на торте — софинансирование благойстройства дворов со стороны липчан сокращается с 6% до 1%.Наверное, с содроганием ждут следующего года частные перевозчики. Через несколько месяцев будут заключаться новые контракты. Одно из требований, которое придется выполнить перевозчикам — обновление подвижного состава. Средний возраст муниципального транспорта сейчас 4,7 года, коммерческий должен стремиться к этой цифре. И еще, если раньше коммерсант обязан был выполнять без срывов 80% перевозок, в противном случае его ждал штраф, то теперь эта цифра увеличивается до 90%.По данным Евгении Уваркиной, в Липецке за год произошло 700 порывов на коммунальных сетях. Мэр клятвенно пообещала строительство новых сетей в следующем году. Она очень рассчитывает на заключение концессионного соглашения с «Росводоканалом». Ожидается, что за 15 лет в липецкие сети будет вложено 12 миллиардов рублей. Планы грандиозные, но липчан больше волнует личный кошелек. А что с тарифами на холодную воду и водоотведение? Предполагается, что тарифы для горожан будут увеличиваться в среднем на 6,9% в год.Евгения Уваркина уверила, что вместе с Госжилинспекцией держит конролирует «больной» вопрос с ценами на теплоснабжение. Сейчас ведутся в том числе судебные разбирательства по фактам, когда энергетики не учитывая показания счетчиков, необосновано завышали платежи. И еще немаловажная деталь: из-за аварийных работ в домах у липчан довольно часто в мороз стали отключать отопление. После завершения работ, липецкий филиал компании «Квадра» отчитывается, что система наполняется теплом, однако это совсем не означает, что все, кто сидел без тепла, его получают. Управляющие компании потом могут несколько дней бороться с воздушными пузырями и прочими проблемами, возникшими из-за аварийного отключения. Так вот, в мэрии разработали документ по которому «Квадра» вместе с управляющими компаниями должна все настроить. Если в течение 24 часов проблема не будет исправлена, нарушителям теперь грозят санкции.Четыре территории города на в границах улиц Нестерова - Гагарина - Качалова, Франко - Ушинского, Спиртозаводской, Радиаторной - Калинина ждет реновация. Планы у мэра весьма амбициозные. Ожидается, что до конца первого квартала 2022 года администрация проведет торги по контракту реновации района бывшей нефтебазы, чтобы застройщики приступили к работам на этой территории. Стоит напомнить, что расселить район мечтал еще мэр Михаил Гулевский в начале века. Так что запасаемся попкорном и будем наблюдать за развитием событий.Реконструкция ждет и центральную часть Липецка - т.н. «Зеленое ядро» города. Район привлекательный для инвесторов сейчас находится не в лучшем состоянии. Работы рассчитаны до 2026 года. Здесь планируется создание единого туристического пространства, пешеходного маршрута, связывающего ключевые локации, а также застройка комфортным жильем.— Это не будет лоскутное одеяло, разработают единый мастер-план, — заверила Евгения Уваркина.Стоит отметить, что мэр сегодня строила планы не на год, а подольше. До 2024 года в Липецке планируется построить три школы два детских сада. К 2023 году досрочно сдать реконструированное здание «Октября». А в следующем году отремонтировать бывший кинотеатр «Маяк» и благоустроить территорию вокруг него. В планах также привести в порядок сквер Маркова, парк «Европейский», а также комплексно благоустроить улицы Плеханова, Желябова и Интернациональную, по примеру улицы Зегеля.На следующий год Евгения Уваркина анонсировала проведение в Липецке фестивалей граффити и триатлона, пообещав минимально перекрывать дороги для спортивных мероприятий.— Я думаю, что мы еще не все сделали, что можем, — заключила Евгения Уваркина, — Нам есть куда расти, чтобы делать наш город краше.GOROD48 вспомнил прошлогоднюю пресс-конференцию мэра, тогда Евгения Уваркина говорила, что уже есть инвестор, который заявил о планах построить между «взлеткой» и улицей Маяковского тематический парк развлечений федерального уровня «Петропарк» и поделилась желанием построить у Зеленого острова федеральный центр по занятиям водными видам спорта. Что с этими планами?— Есть вопросы из-за непростой ситуации с ковидом. Мы оставляем это место под парк и продолжим работать над привлечением инвесторов. По поводу гребного канала — мы ведем переговоры с министерством спорта. Проект на выходе и не теряем надежду, что после 2024 год нас включат в федеральную программу, — пояснила Евгения Уваркина.Спикер горсовета Александр Афанасьев не стал занимать внимание журналистов пространными речами, был краток. Отметил, что Липецку, наконец-то, будет больше оставаться налога на доходы физических лиц, благодаря чему бюджет города увеличится на 1,4 млрд рублей. Порадовался активной работе депутатов по «больным» вопросам школьного питания, выделения денег на охрану школ из бюджета, а не родительского кошелька, а также проанонсировал изменения в программе «депутатского миллиона». Возможно, на городской округ будут выделять, по разным программам, в общей сложности пять миллионов рублей, а не один, как было раньше.— Горсовет слышал каждого горожанина, любые решения принимались исходя из потребностей жителей, — заявил Александр Афанасьев.Самым значимым событием уходящего года Александр Афанасьев назвал новость о том, что в следующем году начнут активно ремонтировать липецкие дворы.— Последние несколько лет мы не уделяли должного внимания дворам. Теперь же каждый липчанин увидит изменения, которые произойдут в городе, — отметил Александр Афанасьев.Евгения Уваркина главными событиями года назвала работу над Генеральным планом города, который пока еще так и не показали липчанам, проведение рок-фестиваля на Зеленом острове и свою учебу в Сколково.