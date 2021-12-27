«Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые вызывает COVID-19»

GOROD48 подводит итоги года вместе с вице-губернатором Александром Ильиным. Каким был уходящий 2021-й для системы здравоохранения области, и что ее ждет в 2022-м?

Коронавирсная эпидемия уже второй год не сходит с первых строчек новостных лент. Хотя, судя по комментариям наших читателей, такие новости им уже порядком надоели. Хочется забыть про коронавирусную инфекцию, как про страшный сон. Но вирус уходить не собирается.



В этом году медики уже накопили опыт в борьбе с инфекцией. Не было безумных очередей из машин скорой помощи, зато появились гигантские очереди из желающих сделать прививки. Липчанам, которые подозревали, что заболели COVID-19, по нескольку дней приходилось ждать дома врача. Осенью для работы участковых врачей закуплены экспресс-тесты, что позволило разделить потоки больных и снизить ожидание медицинской помощи.



Область выбилась в лидеры по числу вакцинированных, но все мы прекрасно понимаем, что многие липчане пошли делать прививки из-за проверки QR-кодов на входах в общественные места. Разделение на привитых и не привитых вызвало возмущение, хотя больших акций не было, только одиночные пикеты. Когда в Липецком областном Совете рассматривали федеральный закон о введении QR-кодов в общественных местах власти все же решили подстраховаться — на Соборной площади дежурили полицейские.



И все это время врачи работали на износ, пытаясь спасти заболевших липчан. Каким этот год запомнится куратору областного здравоохранения вице-губернатору Александру Ильину?



— 2021 год был очень сложным. К сожалению, мы продолжали жить в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, к сожалению, мы не победили коронавирус, как этого ни хотели, к сожалению, мы узнали, что он может иметь много штаммов, вызывающих новые проблемы, к сожалению, мы понимаем, что инфекционных мощностей, которые у нас есть, было недостаточно, и нам, по мере развития волн, приходилось разворачивать новые площади, привлекать докторов. Люди, к сожалению, уходят и уходят они от осложнений, которые этот вирус вызывает. Все это не может не огорчать — это нечеловеческие усилия врачей, среднего медперсонала, очень большая нагрузка на всю систему. Деньги, которые были потрачены борьбу с COVID-19, могли бы быть направлены на лечение других болезней и покупку оборудования. Это главное разочарование года.



— Почему не сокращается ежесуточная смертность?



— К сожалению, смертность остается высокой. И количество умерших остается на одном уровне. Но я бы сказал по другому, смертность не сокращается, но она и не растет. Это самое главное достижение. К концу года у нас появился просвет в конце тоннеля. Мы видим, что количество заболевших уменьшается, сокращаются госпитализации — это результат вакцинации. Мы входим в семь лучших регионов по темпам вакцинации. Вакцинация при коронавирусе ничем не отличается от вакцинации при других заболеваниях: сезонного гриппа, пневмококковой инфекции. Все здесь взаимосвязано: имеем высокую прослойку привитых и переболевших — имеем падение заболеваемости. Если темп будет сохранен и мы достигнем вакцинации взрослого населения в 80%, то уменьшится и количество потерь.



— Помимо коронавирусной инфекции есть и другие заболевания. Про них не забыли?



— Не соглашусь с этим. Я напомню, что в 2020 году у нас 4,5 месяца была полностью закрыта плановая помощь населения. Поистине нечеловеческими усилиями нам удалось предотвратить такое развитие событий в 2021 году. В этом году плановая помощь у нас приостанавливалась на 3-4 недели. Нам удалось сохранить темп ее оказания. Да, к сожалению, не без определенных усилий, связанных прежде всего с острым кадровым дефицитом. У нас продолжили уходить из системы врачи: кто-то уезжал в другой регион, кто-то уходил на пенсию. Но и приток кадров у нас был. По программе «Губернаторский миллион» приехали более 30 специалистов, по программе «Земский доктор» — около 80 врачей.



— Постоянно ходят слухи про вашу отставку, что скажете?



— Недавно обсуждали большой пакет того, что предстоит сделать. Наконец мы начали строительство трех объектов, которые были запланированы ранее: Добровской больницы, детской поликлиники на 400 мест на улице Гагарина в Липецке и поликлиники в Чаплыгине. Никаких слухов о моей отставке на сегодняшний день нет.



— Каков ваш прогноз на 2022 год?



— Мы будем выполнять те показатели, которые нам заложены. Не секрет, что ряд показателей область не выполняет, в первую очередь это касается болезней сердечно-сосудистой системы. Мы будем обновлять оборудование по региональным сосудистым центрам. У нас запланировано приобретение в Лебедяни нового комплекса КТ, открытие ангиографической операционной в Ельце. Обновлено и почти готово к эксплуатации оборудование в областной клинической больнице. Все те направления, откуда у нас идет основная потеря населения, мы будем закрывать.



— Как будет развиваться пандемия?



— Скорее всего вирус уйдет в фазовый цикл сезонного заболевания. Его мутации, с условием достижения коллективного иммунитета, будут незначительными и не представлять особой опасности для организма. Вирус будет менее опасен, но не менее заразен.