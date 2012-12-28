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1767
сегодня, 13:28
12

Трамвайный концессионер закрыл проход к остановке автобусов

В мэрии сообщили, что «слишком» безопасную остановку в Липецке сделают доступнее, заодно позаботятся о пассажирах автобусов.

Жители 22-го и 21-го микрорайонов обнаружили, что при установке нового павильона трамвайной остановки, строители перекрыли забором подход к остановке автобусной.

«На улице Меркулова (остановка «Улица Катукова») завершают благоустройство трамвайной остановки, ставят забор, отделяющий остановку от проезжей части.

Прекрасно, но! Ровно в этом же месте находится автобусная остановка. Люди из автобусов выходят в этот самый свежий забор. И далее они вдоль свежего забора дружно по проезжей части идут до пешеходного перехода.
 
Отдельно стоит упомянуть мам с колясками, маломобильных граждан, пожилых людей — как должны выйти в забор? Что будет зимой, когда выйти можно будет только в размякший снег вдоль дороги? Сколько людей пострадает под колесами того самого автобуса, не успев сделать и шагу? И главный вопрос: как такой проект вообще согласовали и пустили в реализацию?», — задались вопросами горожане.

Мы переслали это обращение в администрацию Липецка. Нам ответили, что концессионер «Мовиста Регионы Липецк» в ближайшее время демонтирует три секции ограждения возле остановки «Улица Катукова».

«В свою очередь департамент дорожного хозяйства и благоустройства прорабатывает возможность обустройства здесь автобусной остановки», — сообщили в мэри.
концессия
трамвай
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
чётам
сегодня, 16:06
не пора ли делать капитально одноразовый ремонт улицы Советской? пора наверное, других то улиц у нас "не осталось".
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ржачно
сегодня, 15:43
эти "до боли знакомые" заборы - как переходящее знамя, их спиливают в одном месте, ставят потом в другом и так по кругу, все дороги в отрезках. Как же вам не стыдно?
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Очевидец
сегодня, 15:40
В Липецке самая ужасная система для пешеходов . Чтобы перейти с одной стороны улицы на другую порой нужно сделать крюк метров в 200-300. Светофоры в большинстве своем настроены так что здоровый человек еле успевает улицу перейти . Я даже не представляю как человек м бадиком или на костылях успевает улицу перейти. Остановка кольцевая пешеходный переход это вообще гении инженерной мысли умудрились лабиринт сделать . И конечно куча забора по всему городу функциональность которого вызывает массу вопросов
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Хм
сегодня, 16:39
В Краснодаре все почти все светофоры на 4, а иногда и 6 полос настроены не более 18 секунд. И ничего.
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Гость из Краснодара
23 минуты назад
В Краснодаре все почти все светофоры на 4, а иногда и 6 полос настроены не более 18 секунд. И ничего. Это где, на Красной?
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вопрос
сегодня, 16:55
В Краснодаре все почти все светофоры на 4, а иногда и 6 полос настроены не более 18 секунд. И ничего. а в Краснодаре как дела с бордюрами? Мы в Липецке материмся круглосуточно перешагивая и перепрыгивая через них.
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Горожанка
сегодня, 14:39
Какие там специалисты... 21 век на дворе, набрали мужиков, работают лопатами, без техники, зато за конце ссию огромные деньги.
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Водитель троллейбуса
сегодня, 14:20
Доколе...
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смотритель зоопарка
сегодня, 14:09
на березовой аллеи вообще вытащили плиты уже месяца 2-3 как, и теперь приходится прыгать и обходить, дабы не сломать ногу....
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Липчанка
сегодня, 13:57
Это по-липецки.
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тема для размышления
сегодня, 13:50
Кто контролирует их работу?! Почему не установили ограждение напротив выхода из Октябрьского рынка?! Чего ждут?! Наверное, пока кто-то и пешеходов на свалится на рельсы?! А высота там более полуметра.
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Рыбка
сегодня, 13:39
А , когда сделают безопасную трамваюную остановку на ЛТЗ где заводоуправление, выходишь, когда едиш с города и выходишь прямо под автобус или машину.
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