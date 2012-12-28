Трамвайный концессионер закрыл проход к остановке автобусов

В мэрии сообщили, что «слишком» безопасную остановку в Липецке сделают доступнее, заодно позаботятся о пассажирах автобусов.

Жители 22-го и 21-го микрорайонов обнаружили, что при установке нового павильона трамвайной остановки, строители перекрыли забором подход к остановке автобусной.«На улице Меркулова (остановка «Улица Катукова») завершают благоустройство трамвайной остановки, ставят забор, отделяющий остановку от проезжей части.Прекрасно, но! Ровно в этом же месте находится автобусная остановка. Люди из автобусов выходят в этот самый свежий забор. И далее они вдоль свежего забора дружно по проезжей части идут до пешеходного перехода.Отдельно стоит упомянуть мам с колясками, маломобильных граждан, пожилых людей — как должны выйти в забор? Что будет зимой, когда выйти можно будет только в размякший снег вдоль дороги? Сколько людей пострадает под колесами того самого автобуса, не успев сделать и шагу? И главный вопрос: как такой проект вообще согласовали и пустили в реализацию?», — задались вопросами горожане.Мы переслали это обращение в администрацию Липецка. Нам ответили, что концессионер «Мовиста Регионы Липецк» в ближайшее время демонтирует три секции ограждения возле остановки «Улица Катукова».«В свою очередь департамент дорожного хозяйства и благоустройства прорабатывает возможность обустройства здесь автобусной остановки», — сообщили в мэри.