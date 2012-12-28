Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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сегодня, 13:28
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Трамвайный концессионер закрыл проход к остановке автобусов
В мэрии сообщили, что «слишком» безопасную остановку в Липецке сделают доступнее, заодно позаботятся о пассажирах автобусов.
«На улице Меркулова (остановка «Улица Катукова») завершают благоустройство трамвайной остановки, ставят забор, отделяющий остановку от проезжей части.
Прекрасно, но! Ровно в этом же месте находится автобусная остановка. Люди из автобусов выходят в этот самый свежий забор. И далее они вдоль свежего забора дружно по проезжей части идут до пешеходного перехода.
Отдельно стоит упомянуть мам с колясками, маломобильных граждан, пожилых людей — как должны выйти в забор? Что будет зимой, когда выйти можно будет только в размякший снег вдоль дороги? Сколько людей пострадает под колесами того самого автобуса, не успев сделать и шагу? И главный вопрос: как такой проект вообще согласовали и пустили в реализацию?», — задались вопросами горожане.
Мы переслали это обращение в администрацию Липецка. Нам ответили, что концессионер «Мовиста Регионы Липецк» в ближайшее время демонтирует три секции ограждения возле остановки «Улица Катукова».
«В свою очередь департамент дорожного хозяйства и благоустройства прорабатывает возможность обустройства здесь автобусной остановки», — сообщили в мэри.
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