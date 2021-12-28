Общество

сегодня, 09:00

Сергей Курбатов посоветовал липчанам часть доходов отправить на сбережение

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#итоги года #Сергей Курбатов
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GOROD48 подводит экономические итоги года вместе с вице-губернатором Сергеем Курбатовым.

Хотя речь идет об экономике, без упоминания о COVID-19 никак не обойтись. В уходящем году Липецкой области удалось избежать локдауна, однако введение QR-кодов для посещения общественных мест бизнес ощутил на себе в полной мере — опустели торговые центры, владельцы финтнес-клубов жаловались на половинное сокращение числа клиентов.

Тем не менее в общих итоговых цифрах все выглядит не так страшно, как казалось бы. Уходящий год Сергей Курбатов назвал «непростым», вице-губернатор относится к тому типу людей, у которых стакан всегда наполовину полон, он нашел немало позиций, которыми оказался доволен, подводя итоги года.

— Очень важно, что был организован достаточно плавный переход на ограничительные меры, не было локдауна. Да, введена система QR-кодов, но мы видим, что бизнес к ней адаптировался, он функционирует. Мы видим, что малый бизнес Липецкой области уверенно прирастает как по численности субъектов, так и по количеству занятых. По численности субъектов малого бизнеса мы занимает четвертую позицию в ЦФО после Москвы, Московской и Калужской областей, — пояснил Сергей Курбатов.

В актив команде областной администрации Сергей Курбатов занес подписание соглашений с инвесторами на рекордные суммы, увеличение на 5%  доли товаров местных производителей в торговых сетях. Большая работа проведена в сфере имущественных и земельных отношений, которая, правда, пока еще не видна липчанам. Но в начале следующего года, по словам Сергея Курбата, будут обновлены соответствующие сервисы, что позволит уменьшить количество ошибок и неправомерных отказов. 

Сергей Курбатов сожалеет, что не получилось решить вопрос с индустриальными парками, в которых нуждается Липецкая область. Он надеется, что один из таких парков все-таки появится на площадке ЛТЗ (это хотели сделать и его предшественники).

— Каков ваш экономический прогноз на 2022 год?

— Мы не видим предпосылок для резкого падения цен на сталь. Мы не видим предпосылок для каких-то шоковых историй с макроэкономической точки зрения. В следующем году экономика региона будет также развиваться, если не случится новых штаммов или чего-то еще.

— Какой бы вы совет дали рядовому липчанину, чтобы улучшить свое благосостояние?

— Во-первых, вакцинироваться, чтобы полноценно жить в течение следующего года, Во-вторых, с учетом роста ключевой ставки Банка России, будет более выгодно сберегать, соответственно, чуть большую долю доходов, если есть такая возможность, отправить на сбережение.
23 1362
#итоги года #Сергей Курбатов
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Комментарии (23)

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Пенсия геноцидная

19 минут назад
Стакан у него наполовину полон . Да у них у чинуш через края уже бабло льётся. Ахинею несёт. Пусть на Пенсию поживет в 10 тысяч и отложит сбережения .
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Эх

27 минут назад
Вопрос же был рядовому липчанину, а не чиновнику... Чёт попутал...
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Ух ты

28 минут назад
Щёчки розовые!сразу видно,с кормом всё в порядке!
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Тебе

42 минуты назад
Бы на пенсию прожить,посмотрел бы,много ты в банке оставишь,умняшка.
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Вера

42 минуты назад
А где взять то ,чтобы отправить с нищенской пенсии?
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Жуть

44 минуты назад
Не надоело издеваться над людьми, когда же насытятся, все мало
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Расточительный.

48 минут назад
Могу себе позволить выкинуть два верхних капустных листа!
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Мальчик

52 минуты назад
топит за сталь.
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?

53 минуты назад
Съезди купи мне продуктов на месяц и оплати коммуналку. Ходить я буду в рванье и тогда может отложу свои 10 тысяч.
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Просветите

59 минут назад
Про сталь как- то что- то... не поняла. Ему- то она что? И нам теперь?
ответить
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