Сергей Курбатов посоветовал липчанам часть доходов отправить на сбережение

GOROD48 подводит экономические итоги года вместе с вице-губернатором Сергеем Курбатовым.

Хотя речь идет об экономике, без упоминания о COVID-19 никак не обойтись. В уходящем году Липецкой области удалось избежать локдауна, однако введение QR-кодов для посещения общественных мест бизнес ощутил на себе в полной мере — опустели торговые центры, владельцы финтнес-клубов жаловались на половинное сокращение числа клиентов.



Тем не менее в общих итоговых цифрах все выглядит не так страшно, как казалось бы. Уходящий год Сергей Курбатов назвал «непростым», вице-губернатор относится к тому типу людей, у которых стакан всегда наполовину полон, он нашел немало позиций, которыми оказался доволен, подводя итоги года.



— Очень важно, что был организован достаточно плавный переход на ограничительные меры, не было локдауна. Да, введена система QR-кодов, но мы видим, что бизнес к ней адаптировался, он функционирует. Мы видим, что малый бизнес Липецкой области уверенно прирастает как по численности субъектов, так и по количеству занятых. По численности субъектов малого бизнеса мы занимает четвертую позицию в ЦФО после Москвы, Московской и Калужской областей, — пояснил Сергей Курбатов.



В актив команде областной администрации Сергей Курбатов занес подписание соглашений с инвесторами на рекордные суммы, увеличение на 5% доли товаров местных производителей в торговых сетях. Большая работа проведена в сфере имущественных и земельных отношений, которая, правда, пока еще не видна липчанам. Но в начале следующего года, по словам Сергея Курбата, будут обновлены соответствующие сервисы, что позволит уменьшить количество ошибок и неправомерных отказов.



Сергей Курбатов сожалеет, что не получилось решить вопрос с индустриальными парками, в которых нуждается Липецкая область. Он надеется, что один из таких парков все-таки появится на площадке ЛТЗ (это хотели сделать и его предшественники).



— Каков ваш экономический прогноз на 2022 год?



— Мы не видим предпосылок для резкого падения цен на сталь. Мы не видим предпосылок для каких-то шоковых историй с макроэкономической точки зрения. В следующем году экономика региона будет также развиваться, если не случится новых штаммов или чего-то еще.



— Какой бы вы совет дали рядовому липчанину, чтобы улучшить свое благосостояние?



— Во-первых, вакцинироваться, чтобы полноценно жить в течение следующего года, Во-вторых, с учетом роста ключевой ставки Банка России, будет более выгодно сберегать, соответственно, чуть большую долю доходов, если есть такая возможность, отправить на сбережение.