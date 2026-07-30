Две сотни сильнейших молодых снайперов съехались в Липецкую область

В ССК «Липецкий Металлург» торжественно открыли первенство России и Всероссийские командные соревнования.

Липецк вновь стал столицей стендовой стрельбы России. В ССК «Липецкий Металлург» сегодня торжественно открыли первенство России и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 22-х лет.









В наш город приехали более 200 талантливых стрелков из 15-ти регионов России. Сборная Липецкой области самая многочисленная: в неё вошли 36 спортсменов — максимальная квота от одного региона.









Сегодня во время торжественной церемонии открытия соревнований участников напутствовали президент региональной федерации стендовой стрельбы и пулевой стрельбы Сергей Мельник министр спорта Липецкой области Александр Митин, председатель липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.









Сергей Мельник пожелал спортсменам метких выстрелов









Александр Митин подчеркнул, что стендовая стрельба — один из наиболее развитых видов спорта в Липецке









Гостей порадовали ярким шоу барабанов, а завершилась церемония исполнением гимна России.

































В рамках Всероссийских соревнований пройдут состязания смешанных пар: финал в «ските» 3 августа, в «трапе» 4 августа. Кроме того, состоятся командные соревнования: 4 августа — «скит», 5 августа — «трап».









Совсем недавно в Липецке прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе среди взрослых, организация которого была признана безукоризненной

















Солидные по количеству спортсменов делегации привезли Москва и Татарстан.Первый финалы первенства России пройдут уже в воскресенье, 2 августа: сильнейших определят юниоры и юниорки в упражнении «скит». В понедельник, 3 августа, мы узнаем имена победителей в «трапе».