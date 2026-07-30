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вчера, 19:57
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Две сотни сильнейших молодых снайперов съехались в Липецкую область

В ССК «Липецкий Металлург» торжественно открыли первенство России и Всероссийские командные соревнования.

Липецк вновь стал столицей стендовой стрельбы России. В ССК «Липецкий Металлург» сегодня торжественно открыли первенство России и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 22-х лет.

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В наш город приехали более 200 талантливых стрелков из 15-ти регионов России. Сборная Липецкой области самая многочисленная: в неё вошли 36 спортсменов — максимальная квота от одного региона.

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Солидные по количеству спортсменов делегации привезли Москва и Татарстан.

Сегодня во время торжественной церемонии открытия соревнований участников напутствовали президент региональной федерации стендовой стрельбы и пулевой стрельбы Сергей Мельник министр спорта Липецкой области Александр Митин, председатель липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.

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Сергей Мельник пожелал спортсменам метких выстрелов

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Александр Митин подчеркнул, что стендовая стрельба — один из наиболее развитых видов спорта в Липецке

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Евгения Фрай выразила надежду, что турнир зажжёт новые «звездочки»

Гостей порадовали ярким шоу барабанов, а завершилась церемония исполнением гимна России.

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Первый финалы первенства России пройдут уже в воскресенье, 2 августа: сильнейших определят юниоры и юниорки в упражнении «скит». В понедельник, 3 августа, мы узнаем имена победителей в «трапе».

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В рамках Всероссийских соревнований пройдут состязания смешанных пар: финал в «ските» 3 августа, в «трапе» 4 августа. Кроме того, состоятся командные соревнования: 4 августа — «скит», 5 августа — «трап».

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Совсем недавно в Липецке прошел этап Кубка России по стендовой стрельбе среди взрослых, организация которого была признана безукоризненной.

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Стендовая стрельба
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
СССР
вчера, 23:18
развлечение для богатеньких деток и только
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Может
вчера, 21:37
В командировку собрались?
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Думаю
вчера, 20:22
Это не к добру,что то часто зачастили.
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Не надо думать
вчера, 20:43
Это летний вид спорта. Вот и зачастили.
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