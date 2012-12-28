На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения 31 июля холодной воды не будет в районе МЖК и центральной части Липецка: работы будут проводиться по адресам улица Стаханова, 4, проспект Победы, 5, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 отключат холодную воду в домах №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 3а, 4, 8, 9, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова, №№ 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, № 3 на площади Победы, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина, №№ 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63 по улице Неделина.Работы продлятся до их завершения. Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 7 и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.31 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 47 по улице Гагарина, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко, № 17 в переулке Рудном, №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 44б, 44г, 50, 51, 52, 71, 75 по улице Юношеской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18 по улице Моршанской, №№ 205, 238, 401, 402, 408, 530, 541, 568, 1291, 1416, 1440, 1463, 1465, 1474, 1626, 1817, 1830 в садоводчестве «Горняк», №№ 1430, 1551, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», №№ 5, 7, 8, 9, 13, 18, 28, 50, 51, 52, 71, 75, 96, 102 в садоводчестве «Спутник», обесточат улицу Физкультурную.