Общество

37 минут назад

В Липецке в новогоднюю ночь родилось четверо детей

2 386
#новорожденные #травмы
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В Липецке в новогоднюю ночь родилось четверо детей

Еще праздник обошелся без травм из-за петард и фейерверков, но вот падали часто.

Четверо детей появилось на свет в новогоднюю ночь в Липецке, сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области.

Трое детей родились в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», и одна девочка в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом», что на улице Папина.

Не спокойно было в травмпунктах города. В больницу ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» и ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный сокол» за помощью после падения обратилось более 30 человек в каждую. 

А вот с травмами из-за использования петард и фейерверков за медицинской помощью в этом году еще никто не обращался.
2 386
#новорожденные #травмы
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Комментарии (2)

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Татьяна

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