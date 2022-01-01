В Липецке в новогоднюю ночь родилось четверо детей

Еще праздник обошелся без травм из-за петард и фейерверков, но вот падали часто.

Четверо детей появилось на свет в новогоднюю ночь в Липецке, сообщили GOROD48 в управлении здравоохранения Липецкой области.



Трое детей родились в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр», и одна девочка в ГУЗ «Липецкий городской родильный дом», что на улице Папина.



Не спокойно было в травмпунктах города. В больницу ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» и ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный сокол» за помощью после падения обратилось более 30 человек в каждую.



А вот с травмами из-за использования петард и фейерверков за медицинской помощью в этом году еще никто не обращался.

