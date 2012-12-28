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сегодня, 14:31
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«Забрала паспорт и карты, на связь не выходит»: контрактник попросил о разводе из зоны СВО

Лебедянский районный суд признал недействительным брака участника СВО. С соответствующим иском в суд обратилась мать военного. 

В иске женщина указала, что ее сын заключил брак 23 ноября 2024 года, а через пять дней подписал контракт о прохождении военной службы. О том, что сын женат, женщина узнала только в декабре 2024 года, когда тот позвонил ей из зоны СВО. 

«Так же он просил подать документы на развод, так как он этого не может сделать из зоны СВО. Перед подписанием контракта жена забрала у него все документы, в том числе паспорт, и банковские карты, на связь с ним не выходит», — рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
 
Суд пришел к выводу о фиктивности этого брака, так как в нем возникли подлинные семейные отношения, и удовлетворил иск женщины.

фиктивный брак
спецоперация
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Комментарии (14)

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Сначала новые
Нонка
сегодня, 16:47
И что получается то? Любого мужика бери и веди в ЗАГС ? И уж конечно же участника СВО тащи ?
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Вы
сегодня, 16:49
100%правы!
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Да уж
сегодня, 16:45
По пьяне,мы мужики добряки.А если нам чо то покажут,так готовы всё отдать.
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Александр Н.
сегодня, 15:42
Сколько таких "шустрых",не пора ли принять соответствующий закон и оградить служащих на СВО от таких деятелей, может наказание уменьшит прыть таких особ.
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Ну да
сегодня, 15:54
Оградить как? Мозги им вместо денег выдавать?
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Подлинный
сегодня, 15:39
Люди хотя бы должны находиться рядом, если не быть вместе. Общий ребёнок - достаточный признак подлинности.
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Справедливость
сегодня, 15:33
Мало того, что признать брак недействительным, так ещё и наказывать за такие деяния необходимо. Очень подло, парень рискует самым ценным- своей жизнью, а она этим воспользовалась! Нет слов!
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Нужно запретить
сегодня, 15:10
или до возвращения служивого не имела возможности тратить деньги принадлежащие военнослужащему думаю уменьшится любителей выйти замуж за участника СВО
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Городу 48
сегодня, 15:08
А что плохого в словосочетании - подлинные семейные отношения. За таких молодоженов можно только порадоваться?!
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ИИ
сегодня, 16:12
наверно ошибочка вышла в написании слова "подлинные", опять автотекст буквы в слове подправил...
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!
сегодня, 14:50
«Суд пришел к выводу о фиктивности этого брака, так как в нем возникли подлинные семейные отношения». Город48, мы привыкли к ошибкам, но не до искажения смысла!!!
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Ссёлки
сегодня, 14:48
Верим,у нас тоже много замуж повыходило перед отправкой.
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Правда
сегодня, 14:48
Хоть во время опомнился,ближе матери никого не может быть в таких случаях,жен может быть десять и все мимо проходящие, а мама одна.
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Житель города
сегодня, 15:05
не обесценивайте ни жен ни мужей - это опора и поддержка друг друга это семья. родители уйдут раньше нас это факт, и что останется? взаимное уважение друг к другу иметь надо, кто женится кто замуж выходит все люди разные и цели у всех разные.
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