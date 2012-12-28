«Забрала паспорт и карты, на связь не выходит»: контрактник попросил о разводе из зоны СВО

Лебедянский районный суд признал недействительным брака участника СВО. С соответствующим иском в суд обратилась мать военного.



В иске женщина указала, что ее сын заключил брак 23 ноября 2024 года, а через пять дней подписал контракт о прохождении военной службы. О том, что сын женат, женщина узнала только в декабре 2024 года, когда тот позвонил ей из зоны СВО.«Так же он просил подать документы на развод, так как он этого не может сделать из зоны СВО. Перед подписанием контракта жена забрала у него все документы, в том числе паспорт, и банковские карты, на связь с ним не выходит», — рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области.Суд пришел к выводу о фиктивности этого брака, так как в нем возникли подлинные семейные отношения, и удовлетворил иск женщины.