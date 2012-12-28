Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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сегодня, 14:31
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«Забрала паспорт и карты, на связь не выходит»: контрактник попросил о разводе из зоны СВО
Лебедянский районный суд признал недействительным брака участника СВО. С соответствующим иском в суд обратилась мать военного.
«Так же он просил подать документы на развод, так как он этого не может сделать из зоны СВО. Перед подписанием контракта жена забрала у него все документы, в том числе паспорт, и банковские карты, на связь с ним не выходит», — рассказали в пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Суд пришел к выводу о фиктивности этого брака, так как в нем возникли подлинные семейные отношения, и удовлетворил иск женщины.
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