Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Происшествия
175
54 минуты назад
1
Жертве мошенничества вернули деньги с «безопасного счёта»
Такое решение принял суд по иску прокуратуры. Деньги обманутой женщины попали на счет «дроппера».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, данковчанка перевела эти деньги на «безопасный банковский счёт».
Данковская межрайонная прокуратура района провела проверку и направила в суд иск к владельцу счета, использованного для банковского перевода, о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования прокуратуры суд удовлетворил, а деньги возвращены женщине.
0
0
0
2
0
Комментарии (1)