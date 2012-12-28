Жертве мошенничества вернули деньги с «безопасного счёта»

Такое решение принял суд по иску прокуратуры. Деньги обманутой женщины попали на счет «дроппера».

Прокуратура Данковского округа добилась возвращения местной жительнице 100 тысяч рублей, которые у нее выманили мошенники.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, данковчанка перевела эти деньги на «безопасный банковский счёт».Данковская межрайонная прокуратура района провела проверку и направила в суд иск к владельцу счета, использованного для банковского перевода, о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования прокуратуры суд удовлетворил, а деньги возвращены женщине.