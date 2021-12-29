Общество
сегодня, 13:51
Улицу Советскую быстрее пройти пешком
16 2179
Центр Липецка встал в предновогодней пробке.
В центре Липецка начались традиционные предновогодние пробки — движение по некоторым улицам практически парализовано.
С таким движение не только за голову возьмешься.
На сервисе Яндекс.Карты бурым цветом выделены улицы Советская, 8 Марта, Горького, Неделина, Мичурина, подъезды к проспекту Победы и улице Терешковой, к площади Победы. Такой цвет говорит о том, что скорость движения по улицам не превышает пять километров в час.
Цвет настроения - бордовый
Вместе с потоком стоят автобусы. Пассажиры в нетерпении выходят на улицу и преодолевают квартал за кварталом пешком. Вместе с ними прошли и мы. Опытным путем удалось установить — на своих двоих пробку можно преодолеть в два раза быстрее, чем на автобусе.
Кому надоело ждать, едут по выделенной полосе для общественного транспорта
Тем временем ОГИБДД УМВД России по Липецку просит липчан быть взаимовежливыми на дорогах и отказаться от личного транспорта.
С таким движение не только за голову возьмешься.
На сервисе Яндекс.Карты бурым цветом выделены улицы Советская, 8 Марта, Горького, Неделина, Мичурина, подъезды к проспекту Победы и улице Терешковой, к площади Победы. Такой цвет говорит о том, что скорость движения по улицам не превышает пять километров в час.
Цвет настроения - бордовый
Вместе с потоком стоят автобусы. Пассажиры в нетерпении выходят на улицу и преодолевают квартал за кварталом пешком. Вместе с ними прошли и мы. Опытным путем удалось установить — на своих двоих пробку можно преодолеть в два раза быстрее, чем на автобусе.
Кому надоело ждать, едут по выделенной полосе для общественного транспорта
Тем временем ОГИБДД УМВД России по Липецку просит липчан быть взаимовежливыми на дорогах и отказаться от личного транспорта.
16 2179
Комментарии (16)
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одни "работяги"
Animal planet.
иван
Упс
Каждый год
Дедушка Мороз
отказаться от личного транспорта
мысли в слух
Око
Горожанка