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Улицу Советскую быстрее пройти пешком

16 2179
#новый год #пробки
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Улицу Советскую быстрее пройти пешком

Центр Липецка встал в предновогодней пробке.

В центре Липецка начались традиционные предновогодние пробки — движение по некоторым улицам практически парализовано.

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С таким движение не только за голову возьмешься.

На сервисе Яндекс.Карты бурым цветом выделены улицы Советская, 8 Марта, Горького, Неделина, Мичурина, подъезды к проспекту Победы и улице Терешковой, к площади Победы. Такой цвет говорит о том, что скорость движения по улицам не превышает пять километров в час.

пробки.jpg

Цвет настроения - бордовый

Вместе с потоком стоят автобусы. Пассажиры в нетерпении выходят на улицу и преодолевают квартал за кварталом пешком. Вместе с ними прошли и мы. Опытным путем удалось установить — на своих двоих пробку можно преодолеть в два раза быстрее, чем на автобусе.

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Кому надоело ждать, едут по выделенной полосе для общественного транспорта

Тем временем ОГИБДД УМВД России по Липецку просит липчан быть взаимовежливыми на дорогах и отказаться от личного транспорта.

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16 2179
#новый год #пробки
1

Комментарии (16)

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одни "работяги"

1 минуту назад
в пробках))))
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Animal planet.

4 минуты назад
Ага, откажутся водятлы от своих тазиков. Ждите. Не тот народец!
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иван

5 минут назад
Упс, В Тербунах и Измалково харчей больше чем в Липецке!!!
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Упс

19 минут назад
70% этого потока жители области, ну там Измалково, Тербуны и т д приехали за харчами, забивают багажники под завязку. Ну и как тут общественный транспорт поможет? Даже как это когда то планировалось оставлять машины перед городом и дальше на электробусе ( как то дружно об этом забыли), тележки из супермаркетов прицепом? Поздно ТЦ Европа, Лента, Центральный Рынок и куча поменьше магазинов посреди города. Мы сперва делаем, а потом думаем, что с этим делать
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Каждый год

26 минут назад
как в последний раз.
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Дедушка Мороз

34 минуты назад
Пора сделать выделенные полосы и пересаживаться на общественный транспорт. Город начинает задыхаться от количества машин. Не рассчитаны дороги на такую нагрузку. Увы.
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отказаться от личного транспорта

37 минут назад
Отказались бы с удовольствием, если бы был нормальный общественный транспорт!!!
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мысли в слух

41 минуту назад
А куда им торопиться ?! До Нового Года ещё 2 дна ... Успеют !!
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Око

51 минуту назад
Просят отказаться от личного транспорта, это правильно
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Горожанка

54 минуты назад
Вован, отличный план! С двумя детишками и сумкой с продуктами по скользкой дороге 15 км! И будет вам здоровье!
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