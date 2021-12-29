Улицу Советскую быстрее пройти пешком

Центр Липецка встал в предновогодней пробке.

В центре Липецка начались традиционные предновогодние пробки — движение по некоторым улицам практически парализовано.На сервисе Яндекс.Карты бурым цветом выделены улицы Советская, 8 Марта, Горького, Неделина, Мичурина, подъезды к проспекту Победы и улице Терешковой, к площади Победы. Такой цвет говорит о том, что скорость движения по улицам не превышает пять километров в час.Вместе с потоком стоят автобусы. Пассажиры в нетерпении выходят на улицу и преодолевают квартал за кварталом пешком. Вместе с ними прошли и мы. Опытным путем удалось установить — на своих двоих пробку можно преодолеть в два раза быстрее, чем на автобусе.Тем временем ОГИБДД УМВД России по Липецку просит липчан быть взаимовежливыми на дорогах и отказаться от личного транспорта.