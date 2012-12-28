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вчера, 19:43
6

Цены на бензин начали притормаживать

После предыдущего резкого скачка стоимость топлива на прошлой неделе росла медленнее, а бензин АИ-92 и дизтопливо даже немного скинули цены. 

Дизтоплитво подешевело на прошлой неделе почти на два рубля. Стал немного дешевле бензин марки АИ-92. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 21 по 27 июля.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,68%, или на 1 рубль 33 копейки и составила 78,12 рубля за литр (неделей ранее — 76,79 рубля за литр). Бензин АИ-92 подешевел на 0,94% против взрывного роста неделей ранее (+8,99%), с 74,94 рубля до 74,23 рубля, или на 71 копейку. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 3,8%, или на 2 рубля 97 копеек, его цена составила 81,04 рубля (неделей ранее 78,07 рубля). На 0,31% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 97,7 рубля против 97,4 рубля за литр неделей ранее (+30 копеек). Дизельное топливо на прошлой неделе подешевело на 2,13% — с 85,50 до 83,68 рубля, стоимость снизилась на 1 рубль 82 копейки. 

Неделей ранее самый высокий рост цены составлял 6 рублей 06 копеек.

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Комментарии (6)

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Сначала новые
притормаживают
вчера, 21:47
дык "выборы"
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Олег
вчера, 20:56
сейчас удерживают цены ,(в убыток себе ,не 200 прибыли ,а 150%)после выборов ,ждём 92-по цене 120р
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Колян
вчера, 20:49
Задрали цену на 10- 12 рублей. А потом радуются и рапортуют подешевел на 17 копеек. Самим не смешно. Вот бы так получка увеличивалась бы процентов на 25 а потом снижалась на 20 копеек. Народ бы был не против.
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Правда
вчера, 20:25
Ну а шо,немного набили карманы,а тут блин выборы.А то народ неправильно поймет.Очко ,оно не делезное.ЖИМ.жим!
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Элиот
вчера, 20:18
Подорожало на 10 процентов, подешевело на 17 копеек. Все отлично, живём!
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не-а чё
вчера, 19:52
Выборы на носу.
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