Цены на бензин начали притормаживать

После предыдущего резкого скачка стоимость топлива на прошлой неделе росла медленнее, а бензин АИ-92 и дизтопливо даже немного скинули цены.

Дизтоплитво подешевело на прошлой неделе почти на два рубля. Стал немного дешевле бензин марки АИ-92. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 21 по 27 июля.Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,68%, или на 1 рубль 33 копейки и составила 78,12 рубля за литр (неделей ранее — 76,79 рубля за литр). Бензин АИ-92 подешевел на 0,94% против взрывного роста неделей ранее (+8,99%), с 74,94 рубля до 74,23 рубля, или на 71 копейку. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 3,8%, или на 2 рубля 97 копеек, его цена составила 81,04 рубля (неделей ранее 78,07 рубля). На 0,31% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 97,7 рубля против 97,4 рубля за литр неделей ранее (+30 копеек). Дизельное топливо на прошлой неделе подешевело на 2,13% — с 85,50 до 83,68 рубля, стоимость снизилась на 1 рубль 82 копейки.Неделей ранее самый высокий рост цены составлял 6 рублей 06 копеек.