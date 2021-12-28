Общество
сегодня, 12:05
Михаил Гулевский депутатам: «Хныкать вам не надо!»
23 1807
Экс-мэр Липецка Михаил Гулевский, которого давно не видели в городе, пришел на сессию горсовета, где ему вручили медаль.
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Сессия горсовета сегодня началась с приятного. Экс-мэра Михаила Гулевского наградили медалью «Во славу Липецкой области» за заслуги в труде и многолетнюю добросовестную работу. Бывшего мэра депутаты встретили аплодисментами. Вручали награду Михаилу Гулевскому спикер Александр Афанасьев и исполняющий обязанности мэра Вадим Негробов. Евгения Уваркина, как сообщили в ее пресс-службе, уехала в командировку. Харизматичный Михаил Гулевский с удовольствием приветствовал депутатов.
— Я рад вас всех видеть. Кого-то знаю хорошо, кого-то не очень, но вы сегодня депутаты городского Совета. По зову сердца сюда пришли и должны работать на наш любимый город Липецк, на свои округа. Я убежден в одном, что у вас вместе с администрацией все получится. Я посмотрел бюджет: города, области, федерального центра. Я убежден в одном, хныкать вам не надо! И результаты 2021 года показывают, что вы на правильном пути. Средства расходуются на то, чтобы целенаправленно решать определенные задачи для наших горожан. Конечно, не все достигается, но то, что есть на сегодня — я этому рад, — сказал Михаил Гулевский.
При этом опытный руководитель не удержался от напутствия. Липецк не попал в число 13-ти городов страны, которые получат деньги на обновление электротранспорта. Войти в эту программу — задача, которая стоит перед Александром Афанасьевым и мэрией Липецка, отметил Почетный гражданин города Михаил Гулевский.
Почетным гражданам, кстати, сегодня депутаты увеличили ежемесячную выплату с 17 до 20 тысяч рублей. Это с поправкой на инфляцию. А дальше сессия пошла своим чередом. Депутаты заседали недолго. Оперативно проголосовали за безвозмездную передачу здания на улице Первомайской, 55, там расположился ЦУР — информационный и IT-центр региона, администрации области. Если на комиссии депутаты еще возмущались и предлагали сдать в аренду здание в центре Липецка, то на сессии возражений уже не было. Проголосовали единогласно.
Также быстро депутаты повысили зарплату бюджетникам на 6% с Нового года. Повышение коснется более 14 тысяч человек. А потом во втором, последнем, чтении приняли бюджет Липецка на 2022 и плановый период 2023–2024 гг. Депутатам потребовалось три минуты, чтобы проголосовать за главный финансовый документ города.
Доходы бюджета в 2022 году почти на четверть превысят уровень «доковидного» 2019 года. Рост собственных доходов планируется обеспечить в основном за счет поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц.
— Я рад вас всех видеть. Кого-то знаю хорошо, кого-то не очень, но вы сегодня депутаты городского Совета. По зову сердца сюда пришли и должны работать на наш любимый город Липецк, на свои округа. Я убежден в одном, что у вас вместе с администрацией все получится. Я посмотрел бюджет: города, области, федерального центра. Я убежден в одном, хныкать вам не надо! И результаты 2021 года показывают, что вы на правильном пути. Средства расходуются на то, чтобы целенаправленно решать определенные задачи для наших горожан. Конечно, не все достигается, но то, что есть на сегодня — я этому рад, — сказал Михаил Гулевский.
При этом опытный руководитель не удержался от напутствия. Липецк не попал в число 13-ти городов страны, которые получат деньги на обновление электротранспорта. Войти в эту программу — задача, которая стоит перед Александром Афанасьевым и мэрией Липецка, отметил Почетный гражданин города Михаил Гулевский.
Почетным гражданам, кстати, сегодня депутаты увеличили ежемесячную выплату с 17 до 20 тысяч рублей. Это с поправкой на инфляцию. А дальше сессия пошла своим чередом. Депутаты заседали недолго. Оперативно проголосовали за безвозмездную передачу здания на улице Первомайской, 55, там расположился ЦУР — информационный и IT-центр региона, администрации области. Если на комиссии депутаты еще возмущались и предлагали сдать в аренду здание в центре Липецка, то на сессии возражений уже не было. Проголосовали единогласно.
Также быстро депутаты повысили зарплату бюджетникам на 6% с Нового года. Повышение коснется более 14 тысяч человек. А потом во втором, последнем, чтении приняли бюджет Липецка на 2022 и плановый период 2023–2024 гг. Депутатам потребовалось три минуты, чтобы проголосовать за главный финансовый документ города.
Доходы бюджета в 2022 году почти на четверть превысят уровень «доковидного» 2019 года. Рост собственных доходов планируется обеспечить в основном за счет поступлений от налога на доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц.
23 1807
Комментарии (23)
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Швондер
Жителю
Потребнадзор
Жуликам
Знаем мы эту командировку.
Харитоша
гость
12 стульев
аналитик
Ресорт 6 звезд