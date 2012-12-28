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Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
Происшествия
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вчера, 18:26
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Виновник гибели 16-летнего парня выплатит его родителям миллион и проведет полтора года в колонии-поселении
В Усманском округе вынесен приговор водителю, по вине которого погиб подросток.
«В суде установлено, что в августе прошлого года 22-летний водитель автомобиля «Лада-211449», в котором также находились его знакомые, двигаясь по участку автодороги Усмань-Студенки, не учел дорожные условия, темное время суток, а также выбранный им скоростной режим, и допустил наезд на двигавшегося по проезжей части 16-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался на месте», — сообщает прокуратура области, представитель которой поддерживал в суде обвинение.
Водитель вину в совершении преступления признал частично.
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