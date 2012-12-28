Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Спорт
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57 минут назад
Прорыв года – спортсменка из Липецка стала призёром первенства России по морскому многоборью
Таких успехов у нас не было два десятилетия.
Это достижение можно назвать историческим, ведь представительница Липецкой области впервые за 20 лет выступила в этой сложнейшей дисциплине, и сразу — на пьедестале.
В течение пяти дней 200 спортсменов из 26 регионов соревновались в пяти видах: плавании, стрельбе, гребле, парусном спорте и беге. Ангелина доказала, что достойна быть одной из сильнейших.
В парусной регате наша лодка выделялась цветом парусов, как в повести А.Грина
Команда девушек, за которую выступали Дарья Иванникова, Алиса Трофимова, Мария Гребенькова, Карина Зенина, Елизавета Леонская, Ангелина Белова, Светлана Лунева, заняла 4-е место, при этом девчата впервые выполнили норматив первого взрослого разряда — отличный фундамент для будущих побед.
В этом виде нужны разносторонние таланты
В Липецкой области наблюдается возрождение многих видов спорта, например — морского многоборья. Видимо, на них придётся переключаться бывшим болельщикам хоккея, волейбола и т.д.
Фото vk.ru/sport48lipetsk
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