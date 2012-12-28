Прорыв года – спортсменка из Липецка стала призёром первенства России по морскому многоборью

Таких успехов у нас не было два десятилетия.

Команда девушек, за которую выступали Дарья Иванникова, Алиса Трофимова, Мария Гребенькова, Карина Зенина, Елизавета Леонская, Ангелина Белова, Светлана Лунева, заняла 4-е место, при этом девчата впервые выполнили норматив первого взрослого разряда — отличный фундамент для будущих побед.









В этом виде нужны разносторонние таланты

Ангелина Белова завоевала «бронзовую» медаль в первенстве России по морскому многоборью в РыбинскеЭто достижение можно назвать историческим, ведь представительница Липецкой области впервые за 20 лет выступила в этой сложнейшей дисциплине, и сразу — на пьедестале.В течение пяти дней 200 спортсменов из 26 регионов соревновались в пяти видах: плавании, стрельбе, гребле, парусном спорте и беге. Ангелина доказала, что достойна быть одной из сильнейших.В Липецкой области наблюдается возрождение многих видов спорта, например — морского многоборья. Видимо, на них придётся переключаться бывшим болельщикам хоккея, волейбола и т.д.