Сегодня в Липецке: кого при трудоустройстве начнут проверять на полиграфе и что с «Одисеей» Нолана
Общество
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сегодня, 13:55
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Мэр Михаил Щербаков поблагодарил волонтеров за работу на АЗС: завтра чёт-нечет отменяется
Поблагодарил мэр и водителей — за терепение.
«Сегодня последний день работы наших волонтеров на автозаправочных станциях. Хочу искренне поблагодарить каждого, кто помогал автомобилистам, в том числе в ночные смены. Спасибо за ответственность, выдержку и неравнодушие.
Отдельные слова благодарности всем водителям. Понимаю, что последние дни были непростыми. Спасибо за терпение, спокойствие и понимание. Именно благодаря такому отношению друг к другу этот период удалось пройти без лишнего напряжения», — написал глава города в соцсетях.
Чётно-нечётная система действовала в Липецкой области с 11 июля. На АЗС дежурили волонтеры — работники муниципальных предприятий.
После отмены системы топливные сети смогут самостоятельно определять объём отпуска бензина на АЗС, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.
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