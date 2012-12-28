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1922
сегодня, 13:55
20

Мэр Михаил Щербаков поблагодарил волонтеров за работу на АЗС: завтра чёт-нечет отменяется

Поблагодарил мэр и водителей — за терепение.

С 31 июля АЗС в Липецкой области возвращаются к обычному режиму работы. Мэр Липецка Михаил Щербаков поблагодарил работавших на заправках волонтеров.  

«Сегодня последний день работы наших волонтеров на автозаправочных станциях. Хочу искренне поблагодарить каждого, кто помогал автомобилистам, в том числе в ночные смены. Спасибо за ответственность, выдержку и неравнодушие.

Отдельные слова благодарности всем водителям. Понимаю, что последние дни были непростыми. Спасибо за терпение, спокойствие и понимание. Именно благодаря такому отношению друг к другу этот период удалось пройти без лишнего напряжения», — написал глава города в соцсетях.

Чётно-нечётная система действовала в Липецкой области с 11 июля. На АЗС дежурили волонтеры — работники муниципальных предприятий.   

После отмены системы топливные сети смогут самостоятельно определять объём отпуска бензина на АЗС, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки.

топливо
бензин
АЗС
чётно-нечётная система
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
А
9 минут назад
Что, дефицит бензина закончился? Это же теперь можно и в канистры наливать?
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Александр Н.
сегодня, 15:45
Спасибо волонтёрам за их работу.
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Дмитрий
сегодня, 15:24
Сегодня бензина не видел. Хорошо что у мэра он есть
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А мог бы
сегодня, 15:14
И рублем поблагодарить
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Может
сегодня, 15:10
У мэра ещё нет золотого запаса.Сейчас накопит,потом будет поощрять.
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Антуан
сегодня, 15:09
Спасибо Волонтерам ! Помогали
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Игорь
сегодня, 15:06
А мэр что не знал что ночью заправки не работали какие волонтеры ночью
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Яма и дороги
сегодня, 15:41
Откуда , он спал.
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Доброго
сегодня, 15:03
Здравия тов. Щербакову!!!
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Правда
сегодня, 14:58
Чиновники все в резерве.
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гость
сегодня, 14:52
волонтеры - это как субботники в четверг в рабочее время в исполнении чиновников
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