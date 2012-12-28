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сегодня, 17:00
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Бастрыкин затребовал доклад о об уголовном деле по содержанию пятиэтажки в Силикатном

В доме текут крыша и трубы, плесневеют стены, затоплены подвалы.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав жителей дома № 14 по улице Архангельской.

Дом на улице Архангельской в поселке Силикатный построен в 1977 году. С 2023 года его обслуживает управляющая компания УК «Лидер». Жильцы дома записали открытое обращение к Александру Бастрыкину, в котором рассказали о текущей  кровле над всеми квартирами верхнего этажа — из-за этого возникает риск коротких замыканий. В доме сгнили трубы и стояки, из-за сырости в подъездах сыпется штукатурка, стены, в том числе в квартирах, покрыты плесенью. Подвалы периодически затапливаются нечистотами. Дом приходит в состояние, не пригодное для нормальной жизни. Неоднократные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. 

«По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело. Доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах Александр Бастрыкин поручил представить руководителю СУ по Липецкой области Евгению Шаповалову», — сообщила сегодня пресс-служба областного управления следственного комитета. 

Получить оперативный комментарий от УК «Лидер» GOROD48 не удалось.

ЖКХ
Александр Бастрыкин
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Можно всем
18 минут назад
Жильцам взять ипотеку!
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В этом городе
39 минут назад
Это что же теперь по всем вопросам к Бастрыкину обращаться? А местные чинуши не в состоянии решать такие вопросы? Тогда зачем они здесь?
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