Общество

4 минуты назад

Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года

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#итоги года #Игорь Артамонов
Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел предновогоднюю пресс-конференцию. Формат он выбрал нестандартный. В Центр управления регионом пригласили журналистов четырех липецких изданий. Игорь Артамонов рассказал о сделанном за год и ответил на вопросы.

— Мы строим свою работу, отталкиваясь от обращений граждан. Слушаем и слышим то, что говорят люди, знаем, что их волнует и беспокоит, — оценил работу своей команды губернатор.
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#итоги года #Игорь Артамонов

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