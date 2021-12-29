Губернатор Игорь Артамонов подвел итоги 2021 года

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел предновогоднюю пресс-конференцию. Формат он выбрал нестандартный. В Центр управления регионом пригласили журналистов четырех липецких изданий. Игорь Артамонов рассказал о сделанном за год и ответил на вопросы.



— Мы строим свою работу, отталкиваясь от обращений граждан. Слушаем и слышим то, что говорят люди, знаем, что их волнует и беспокоит, — оценил работу своей команды губернатор.